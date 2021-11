Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων: η μητέρα του Κωνσταντίνου στον ΑΝΤ1 για την προσφορά ζωής σε 7 άτομα (βίντεο)

Τι λέει η μητέρα του ανήλικου, που άφησε την τελευταία του πνοή από οξεία μηνιγγίτιδα, για την κίνηση αγάπης από την οικογένεια του, για να δωρίσει τα όργανα του παιδιού.

Της Φωτεινής Νάσσου

Σε επτά ανθρώπους χάρισε τη ζωή ο 16χρονος Κωνσταντίνος από το Μεσολόγγι που άφησε την τελευταία του πνοή χτυπημένος από οξεία εγκεφαλομινιγγίτιδα. Η μητέρα του μιλάει στον ΑΝΤ1 για την απόφαση της οικογένειας να δωρίσει τα όργανα του παιδιού τους.

«Το παιδί μου είναι ζωντανό. Εγώ θέλω να πάνε και οι επτά καλά να χαρούν την ζωή τους και έτσι θα χαίρετε και το δικό μου το παιδί» τόνισε η κ. Κουλιοπούλου Σιάμου.

Η καρδιά του ταξίδεψε ήδη στην Αθήνα, ενώ οι δυο νεφροί προορίζονται για άνδρες ηλικίας 30 ετών με νόσο τελικού σταδίου. «Εμάς μας έτυχε αυτό το λαχείο …. Νομίζω είναι αυτονόητο πλέον το 2021 να βοηθάμε κόσμο» λέει με συγκίνηση η μητέρα.

Η διαδικασία λήψης των οργάνων του νεαρού ξεκίνησε αμέσως μετά την απόφαση της οικογένειας μέσα στον θρήνο να ανταμώσει την λύτρωση. «Ναι χάσαμε εμείς το παιδί μας, δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό, αλλά δίπλα μας μια άλλη μάνα κλαίει» τονίζει και προσθέτει: «O Ντίνος μας σήμερα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και χαρίζει απλόχερα ζωή σε επτά συνανθρώπους μας. Ο μικρός Μεσολογγίτης έφηβος στέλνει το μήνυμα της δωρεάς».

«Συμβαίνει ένα στο τρισεκατομμύριο, αυτά είναι τα λόγια του γιατρού. Ήταν τόσο γρήγορη η εξέλιξη του μικροβίου. Μέσα σε μια εβδομάδα χάσαμε το παιδί χωρίς να μπορούν οι γιατροί να βοηθήσουν» εξηγεί συγγενής του Ντίνου.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών συντελέστηκε ένα ιατρικό θαύμα μέσα από το περίσσευμα ψυχής των γονέων του Κωνσταντίνου. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης τόνισε: «η Ελλάδα είναι από τους ουραγούς στις μεταμοσχεύσεις χρειαζόμαστε να συνεργαστούμε περισσότερο όλοι μαζί για να σώσουμε ζωές».

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, το 2021 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χρονιά «επανεκκίνησης» του συστήματος μεταμοσχεύσεων της χώρας μας.

