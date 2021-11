Αθλητικά

Europa League: Η Άιντραχτ εκτέλεσε τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία για το τρίποντο της νίκης που θα τον έφερνε στο ρετιρέ της βαθμολογίας και θα τον καθιστούσε φαβορί για την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός έχασε στις καθυστερήσεις ένα παιχνίδι που έδειχνε δικό του, καθώς η Άιντραχτ Φρανκφούρτης σκόραρε στο 90΄+1 και επιβλήθηκε των «ερυθρόλευκων» με 2-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής και παραμένει σε θέση οδηγού και φαβορί για την πρώτη θέση.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς παραμένει στη δεύτερη θέση και θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε στο Φάληρο, ελπίζοντας πως οι Τούρκοι θα νικήσουν την Άιντραχτ στην Κωνσταντινούπολη στο μεταξύ τους αγώνα, μήπως και καταφέρουν στο πέσουν πρώτοι στο «νήμα».

Αγωνιστικά, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πολύ ανώτεροι από το συγκρότημα του Γκλάσνερ, έχασαν μεγάλες ευκαιρίες αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της νίκης όσο το παιχνίδι ήταν ισόπαλο 1-1. Ύστερα από το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 12΄ με ένα ωραίο σε δημιουργία κι εκτέλεση γκολ.

Ο Ονιεκούρου έφυγε πολύ γρήγορα από τα αριστερά και έκοψε στο σωστό χρόνο την μπάλα προς τα πίσω, με τον Ελ Αραμπί που ακολουθούσε να ανοίγει το σκορ και να γίνεται ο πρώτος «ερυθρόλευκος» γκολτζής στην Ευρώπη, κι ας έχει μόλις 2,5 χρόνια στην ομάδα του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, ο Μαροκινός στράικερ έφτασε τα 16 γκολ σε 33 αγώνες και προσπέρασε τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (15 σε 83 παιχνίδια) κι τον Κώστα Μήτρογλου (15 με 44 ματς). Η χαρά των γηπεδούχων, ωστόσο, δεν κράτησε παρά μόλις για πέντε λεπτά, αφού στο 17΄ οι Γερμανοί ισοφάρισαν με τον Κάμαντα, που πλάσαρε τον Βατσλίκ μετά την έξοχη πάσα του Μπορέ. Η συνέχεια ως τη λήξη του ημιχρόνου ανήκε στον Ολυμπιακό, που έχασε μεγάλες ευκαιρίες και είδε τον Λευκορώσο διαιτητή Κουλμπάκοφ να χαρίζει την κόκκινη κάρτα στον Μπαρκόκ στο 32ο λεπτό, όταν ο Μαροκινός έκανε πολύ σκληρό φάουλ στον Ρέαμπτσιουκ (τον πάτησε στον αστράγαλο) αλλά τη «γλίτωσε» μόνο με κίτρινη.

Στο 35΄ ο Μολδαβός αριστερός μπακ έβγαλε τη σέντρα από τη γραμμή του άουτ, ο Μαντί Καμαρά έκανε την πρώτη κεφαλιά αλλά ο Μασούρας δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας. Ένα λεπτό αργότερα και σε εξαιρετική αντεπίθεση με τον Ονιεκούρου, ο Ελ Αραμπί έβγαλε απίθανη κάθετη πάσα για τον Μασούρα, ο οποίος πλάσαρε σωστά αλλά ο Τραπ βρήκε την μπάλα με τις... τάπες κι εκείνη πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι, κόρνερ. Στο 39΄ ο πρωταθλητής Ελλάδας έχασε νέα ευκαιρία, όταν ο Ρέαμπτσουκ βρήκε τον Μαντί Καμαρά, που έπιασε το δυνατό σουτ στέλνοντας την μπάλα στον Τραπ, για να λήξει το πρώτο ημίχρονο 1-1 με τον Ολυμπιακό αδικημένο από το σκορ αλλά και από τη φάση με τον Μπαρκόκ.

Μάλιστα, στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου το ρεπορτάζ που μεταφέρθηκε από το κανάλι μετάδοσης του αγώνα ανέφερε ότι η διαιτητική ομάδα ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ισχυριζόμενο ότι το VAR δεν λειτούργησε για 20 λεπτά, με αποτέλεσμα να χάσει η πολυτέλεια της δεύτερης ματιάς στη φάση.

Στο 57΄ οι παίκτες του Μαρτίνς έχασαν νέα τεράστια ευκαιρία, όταν από νέα μπαλιά του... πλέι μέικερ Ελ Αραμπί ο Ονιεκούρου αστόχησε ελάχιστα απέναντι αλλά λίγο πλάγια αριστερά από τον Τραπ. Με το χρόνο να κυλά οι δύο ομάδες έγιναν ιδιαίτερα προσεκτικές προκειμένου να διαφυλάξουν τον ένα βαθμό, που, σαφώς, ήταν καλύτερος από το τίποτα, αλλά στο 90΄+1 η άμυνα του Ολυμπιακού είχε βγει ψηλά και στην αντεπίθεση ο Χάουγκε βρέθηκε απέναντι στον Βατσλίκ για το 1-2.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μ. Καμαρά (89΄ Κούντε), Μασούρας (83΄ Ρ. Λόπες), Α. Καμαρά, Ονιεκούρου (71΄ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί (83΄ Τικίνιο).

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Τραπ, Εντίκα, Χασέμπε, Τούτα, Μπαρκόκ, Γιάκιτς (78΄ Ρόντε), Σο (82΄ Ιλσάνκερ), Τσάλντερ, Κάμαντα, Λάμερς (58΄ Λίνστρομ), Μπορέ (78΄

