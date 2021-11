Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Συντριβή από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πιο “βαριά” ήττα στην ιστορία του στη Euroleague από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός δεν... εμφανίστηκε ποτέ στην «Aleksandar Nikolic Hall», γνωρίζοντας τη συντριβή από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Χωρίς αρχή και τέλος στο παιχνίδι τους, οι «πράσινοι» έπεσαν με το βαρύ 81-48 από τους Σέρβους, βλέποντας το ρεκόρ τους να βυθίζεται ακόμη περισσότερο (2-6) και το πρώτο εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» να παραμένει όνειρο απατηλό για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη. Στον αντίποδα, ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε την τρίτη νίκη του.

Το «τριφύλλι» δεινοπάθησε από την άμυνα των Σέρβων, οι οποίοι τους κράτησαν κάτω από τους 50 πόντους, αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ στην «πράσινη» ιστορία. Την ίδια στιγμή, με μόλις 3/22 τρίποντα, 19 λάθη και μόλις 20 ριμπάουντ, έναντι 38, η συντριβή ήταν μονόδρομος για την ελληνική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή 48 πόντων είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού από το 2000 και μετά. Λιγότερους πόντους είχε πετύχει μόνο στα πλέι οφ του 2014, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όταν είχε «κολλήσει» στους 44 (25/4/2014).

Τα δεκάλεπτα: 21-8, 39-26, 57-36, 81-48

Ο Παναθηναϊκός «εγκλωβίστηκε» με το... καλημέρα στην άμυνα του Ερυθρού Αστέρα, μένοντας στους 8 πόντους μέχρι το 7΄, απόρροια των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας του από τα 6.75 (0/5 τρίποντα), των 4 λαθών του και της χαμένης μάχης των ριμπάουντ (4 έναντι 13). Στον αντίποδα, οι Σέρβοι με πρωταγωνιστές της επίθεσης τους Κάλινιτς, Ουόλτερς εξασφάλισαν στο 6΄ μία διψήφια διαφορά (16-6), την οποία διεύρυναν μέχρι το τέλος της περιόδου (21-8 στο 10΄).

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Μέικον να σαλπίζει την αντεπίθεση με... τετράποντο (τρίποντο και φάουλ), ρίχνοντας τη διαφορά στο -7 (21-14 στο 12΄). Ωστόσο, η αδράνεια της περιφερειακής άμυνας του «τριφυλλιού» βοήθησε τον Ερυθρό Αστέρα να ξεφύγει και πάλι με +11 (25-14 στο 13΄) και χωρίς άγχος να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (39-26).

Στην τρίτη περίοδο και με τον Παναθηναϊκό μάταια να ψάχνει το τρίποντο και την αμυντική συνοχή του, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν στο... ρελαντί της διαφορά στο +19 (47-28 στο 24΄) και με διάρκεια στην άμυνα τους όχι μόνο τη συντήρησαν, αλλά της χάρισαν τη μέγιστη τιμή της στο τέλος του δεκαλέπτου (+21, 57-36). Με τους «πράσινους» να έχουν αποδεχθεί τη... μοίρα τους, οι Σέρβοι έγραψαν στο 32΄ το μη αναστρέψιμο 65-36, δίνοντας πρόωρο τέλος στα όνειρα του Παναθηναϊκού για ανατροπή και επίτευξη του πρώτου ευρωπαϊκού «διπλού».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λαμόνικα - Λεθκάνο - Αλιάγκα.

Οι συνθέσεις:

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ράντονιτς): Λαζάρεβιτς, Ουόλτερς 18 (2), Ουσκόκοβιτς 2, Νταβίντοβατς 8 (2), Μίτροβιτς 8, Λάζιτς 4, Κάλινιτς 10, Ντόμπριτς 8 (2), Χόλινς 11 (1), Σιμόνοβιτς 5 (1), Κούζμιτς 7.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 5 (1), Μέικον 15 (2), Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης, Παπαπέτρου 6, Φέρελ, Κασελάκης, Γουάιτ 2, Φλόιντ 2, Έβανς, Μαντζούκας, Σαντ Ρος 10.

