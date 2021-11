Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης παριστάνει ότι πρωθυπουργεύει σε άλλη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείρηση της πανδημίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει ότι πρωθυπουργεύει μία άλλη χώρα. Αν δεν τον στήριζε η διαπλοκή, σήμερα δεν θα ήταν πρωθυπουργός», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star Κεντρικής Ελλάδας.

Ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα πάει σε πρόωρες εκλογές «γιατί τις φοβάται όπως ο διάολος το λιβάνι», επαναλαμβάνει τον πολιτικό του στόχο «να συγκροτηθεί γρήγορα μία προοδευτική διακυβέρνηση που θα αποκαταστήσει την κοινωνική δικαιοσύνη», ενώ επιμένει στη πρότασή του για άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 και μείωση του ΕΦΚ, προειδοποιώντας ότι «διαφορετικά ο χειμώνας θα είναι αφόρητος».

Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποτύχει παταγωδώς στην διαχείριση της πανδημίας

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ασκεί σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για την πανδημία: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει σφυρίξει τη λήξη της πανδημίας και πιστεύει ότι θα κρυφτεί πίσω από την προστασία της πλειοψηφίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τον στηρίζουν. Εάν δεν υπήρχε η διαπλοκή να τον στηρίζει, δεν θα ήταν σήμερα πρωθυπουργός. Έχει αποτύχει παταγωδώς στη διαχείριση της πανδημίας, έχει δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας, τα νοικοκυριά βλέπουν τρομακτικές αυξήσεις στους προϋπολογισμούς τους και ο ίδιος κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα». Ακολούθως «εξηγεί» ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν λαμβάνει σοβαρά μέτρα γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με αυτό που βλέπει στις μετρήσεις ως δική του εκλογική πελατεία». Για το θέμα του εμβολιασμού αναφέρει: «Ο εμβολιασμός που ήταν ελπίδα, δεν προχωράει στη χώρα μας, ενώ σε άλλες χώρες προχωράει. Για αυτό δεν πρέπει να αναλάβει ο πρωθυπουργός μία ευθύνη; Δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες, δεν έχει αξιοπιστία για να πείσει. Έχουμε κολλήσει στο 60% στον εμβολιασμό…Είναι πολιτική επιλογή να μην συγκρουστεί με ένα κομμάτι των ανεμβολίαστων που είναι ιδεολογικά στο χώρο της άκρας δεξιάς και θέλει να τα έχει καλά γιατί τους θέλει για ψηφοφόρους». Ακολούθως του καταλογίζει «απαξίωση του ΕΣΥ, καθώς και το γεγονός ότι δεν έφερε έγκαιρα μονοκλωνικά και φαρμακευτικά σκευάσματα που είχαν άλλες χώρες. Η ουσία σήμερα είναι ότι δεν μπορεί να βρίσκεται η χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης και να βγαίνεις να λες ότι τα πράγματα πάνε καλά και είναι υπό έλεγχο. Πότε θα είναι δηλαδή εκτός ελέγχου για να το αναγνωρίσει; Χάνουμε κάθε εβδομάδα ένα χωριό 400 πολιτών».

Άστοχη η καμπάνια του εμβολιασμού

Σε ερώτηση για το αν είναι υπέρ ενός νέου λοκντάουν απαντά: «Δεν είμαι εγώ αυτός που θα περιγράψω την αναγκαιότητα των μέτρων. Γι' αυτό και βλέποντας ότι η κυβέρνηση διστάζει να πάρει αποφάσεις με πολιτικό κόστος και ότι θέλει να χαϊδεύει τα αυτιά αντιεμβολιαστών και αρνητών, ζήτησα την ολιγομελή επιτροπή επιστημόνων». Ακολούθως ρωτάει: «Γιατί προχώρησε στην υποχρεωτικότητα μόνο στους υγειονομικούς; Γιατί ήξερε ότι είναι ένα κοινό που, επειδή το έχει εξοντώσει ηθικά και βιολογικά, δεν έχει ελπίδα να έχει υψηλά ποσοστά. Και αφήνει εκτός επαγγελματικές κατηγορίες που και αυτές έρχονται σε επαφές με πολίτες. Οι αστυνομικοί έχουν τεράστιο ποσοστό ανεμβολίαστων, δεν έρχονται σε επαφή με τον πολίτη καθημερινά;». Εξηγεί ότι «δεν είπα κοινής αποδοχής επιστήμονες, είπα να τους ορίσουμε από κοινού, υψηλού κύρους, πέρα και έξω από κομματικές σκοπιμότητες. Πώς μπορεί να πείσει κάποιος που απλά επικυρώνει αποφάσεις που λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου;».

Υποστηρίζει ακόμη ότι ήταν άστοχη η καμπάνια εμβολιασμού: «Όταν λες στον πολίτη ότι είναι η επιχείρηση 'Ελευθερία', δηλαδή ότι εμβολιάστηκες και τελείωσες, είναι λάθος. Δημιουργείς κλίμα εφησυχασμού και χαλαρώνει και ο κόσμος, τώρα έχουμε 15% εμβολιασμένων στις ΜΕΘ…Πρέπει να πάμε όλοι να κάνουμε την τρίτη δόση του εμβολίου».

Απαντώντας εμμέσως στην χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη λέει: «Όσο θα κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης, αν κυβερνήσει πολύ ακόμη, ο μέσος Έλληνας θα βρεθεί στην ανάγκη να πάει να ανάψει ένα κερί, μπας και σωθούμε. Έχω ανθρώπους ηλικιωμένους που θέλουν να πάνε στην εκκλησία και δεν πάνε, διότι δεν τους προστατεύει και η Πολιτεία και η Εκκλησία. Η πρόταση που καταθέσαμε χθες, έπρεπε να είναι μέριμνα και της Εκκλησίας. Δεν θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους, εμβολιασμένους, όταν δίπλα τους μπορεί να είναι κάποιος ανεμβολίαστος που μπορεί να φέρει τον ιό, για να μην δυσαρεστήσουμε μία μικρή μειοψηφία που δεν θέλουμε να δυσαρεστηθεί για να μας ψηφίσει; Αυτό κάνει ο κ. Μητσοτάκης, συμπεριφέρεται σαν Γκόρτσος την ώρα της πανδημίας». Εξηγεί δε, ότι «η πρότασή μου δεν έχει έννοια στοχοποίησης των ναών και της θρησκευτικής λειτουργίας, αλλά την έννοια της προστασίας των πιστών».

Αύξηση του κατώτατου μισθού

Το δεύτερο θέμα όπου επικεντρώνει τα πυρά του ο κ. Τσίπρας, είναι το θέμα της ακρίβειας, επιμένει ότι «η αύξηση του κατώτατου μισθού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν απαιτεί δημοσιονομικό χώρο» και προσθέτει: «Αν δεν στηρίξεις τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που πλήττονται από ένα - ελπίζουμε παροδικό - φαινόμενο, θα έχεις τεράστιες απώλειες. Θα βγουν στο περιθώριο, στη φτώχεια, έξω από την οικονομική δραστηριότητα… Την ώρα που έχουμε ένα τεράστιο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα θεσμικό μέτρο. Ενώ τώρα χρειάζεσαι μία ισχυρή ΔΕΗ για να κρατήσει χαμηλά τις τιμές στον ανταγωνισμό, όπως έκανε επί των ημερών μας που δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ το τιμολόγιο, έρχεται ο κ. Μητσοτάκης τώρα και λέει ιδιωτικοποίηση, εκχώρηση του 17% της ΔΕΗ με ΑΜΚ χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου. Πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Η αγορά δεν τα ρυθμίζει όλα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης. Η αγορά ρυθμίζει να έχουν κέρδος κάποιοι ιδιώτες».

Κριτική όμως ασκεί και για το πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης: «Όλοι είμαστε δεσμευμένοι στο στόχο απομείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά δεν μπορείς να πας μέσα σε τρία χρόνια, όταν ο σχεδιασμός ο δικός μας ήταν να πάμε σε 15. Τίθεται θέμα ενεργειακής επάρκειας. Όταν πας σε τρία χρόνια, θα πας άτσαλα, με έναν τρόπο που δεν είναι μελετημένος και θα βρεθείς προ εκπλήξεων».

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια, έχει την πιο ακριβή τιμή στην χονδρική πώληση του ρεύματος. Είναι πρωταθλήτρια σε θανάτους, πρωταθλήτρια σε καταστροφές γιατί φταίει η κλιματική αλλαγή, πρωταθλήτρια στην ακρίβεια - φταίει το γενικότερο φαινόμενο. Ε, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον τρόπο με τον οποίον η κυβέρνησή μας τα διαχειρίζεται!».

Προβλέπει ακόμη ότι «τον Δεκέμβριο, με βάση τις αυξήσεις που είχαμε στην χονδρική τιμή ρεύματος, οι συμπολίτες μας θα δουν αυξήσεις στα τιμολόγια από 80 ως 150%. Ο κ. Μητσοτάκης χθες είπε ψέματα, ότι αν δεν υπήρχαν οι παρεμβάσεις μας, θα ήταν δέκα φορές πιο πάνω οι τιμές. Είναι χυδαίο αυτό το ψέμα, γιατί η παρέμβαση που έκανε ήταν 9 ευρώ και τώρα το πάει στα 18. Αλλά οι αυξήσεις που θα δει ο μέσος πολίτης θα είναι στα 150 ευρώ. 150 ευρώ μείωση στο εισόδημα μίας οικογένειας που ζει με 800 ευρώ. Την ώρα που ο κατώτατος μισθός μένει παγωμένος για μία τριετία στα 650 ευρώ, μιλάμε για μία κατάσταση που θα είναι αφόρητη». Προειδοποιεί ότι «αν ο Μητσοτάκης δεν προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις στήριξης του εισοδήματος με άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού, με μείωση του ΕΦΚ στα κατώτατα επίπεδα που επιτρέπει η ΕΕ, θα έχουμε έναν χειμώνα που σε συνδυασμό με την πανδημία, θα είναι ο πιο σκληρός και χειρότερος της τελευταίας δεκαετίας. Το 2% που αυξάνει το μισθό το 2022 ο κ. Μητσοτάκης είναι ψίχουλα, 50 λεπτά τη μέρα, ενώ έλεγε προεκλογικά κάτω από την πίεση των εξαγγελιών μας, ότι θα αυξήσει στο διπλάσιο της ανάπτυξης. Το '21 με ανάπτυξη 6% έπρεπε να τον αυξήσει 12% και ανακοινώνει 2%. Και κάτω από την πίεσή μας που λέμε στα 800 ευρώ ο κατώτατος αύριο το πρωί, λέει γενικόλογα ότι θα τον ξανααυξήσει. Γιατί δεν τον αυξάνει τώρα; Μιλάμε για κοροϊδία».



Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται μία εξεταστική στην οποία θα έχει την πλειοψηφία

Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρεται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις «λίστες Πέτσα»: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση με την πρότασή μας για Εξεταστική από την αντιπολίτευση για να ελέγξει πεπραγμένα της κυβέρνησης. Γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα 40 και πλέον εκατομμύρια ευρώ που έχει δώσει χωρίς κριτήρια. Δεν έδωσε χρήματα με βάση πόσοι δημοσιογράφοι δουλεύουν στο κάθε Μέσο, τι απήχηση έχει το κάθε Μέσο, απέκλεισε κάποια Μέσα εντελώς, κάποια άλλα τους έδωσε ψίχουλα και σε κάποια άλλα που ήθελε να ευνοήσει έδωσε πολλά εκατομμύρια. Αξιοποίησε δηλαδή το χρήμα των φορολογουμένων με πρόσχημα την πανδημία για να δημιουργήσει το καθεστώς του. Στην Αυστρία ο Κουρτς παραιτήθηκε για 1 εκατομμύριο ευρώ, εδώ μιλάμε για 40 και πλέον εκατομμύρια.

Ενίσχυση όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρεται στην αποκατάσταση των καταστροφών από τις πυρκαγιές λέγοντας: «Καταλαβαίνω ότι θα ήταν ριψοκίνδυνο για τον πρωθυπουργό να βρεθεί στην Εύβοια την ώρα της καταστροφής, γιατί η αγανάκτηση των πολιτών ήταν πολύ έντονη, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι, αν και έχει πάει όλο αυτό το διάστημα σε διάφορα μέρη της χώρας, έχει φωτογραφηθεί σε παραλίες, σε ευχάριστες στιγμές, δεν έχει βρει μισή ώρα να πάει στους ανθρώπους στην Εύβοια, να τους μιλήσει, να δει πώς ζουν…». Υποστηρίζει ότι «έβαλε τον κ. Μπένο χωρίς διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, αλλά αυτός ασχολείται με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι τους επόμενους μήνες; Πρέπει να δούμε πέρα από τα μακρόπνοα σχέδια πώς θα ζήσει ο κόσμος. Για αυτό προτείναμε το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, 400 ευρώ το πρώτο μέλος κάθε οικογένειας, 200 το δεύτερο και 100 ευρώ για κάθε παιδί. Το πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι να μείνουν οι άνθρωποι και να ζήσουν στον τόπο τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεά οργάνων: η μητέρα του Κωνσταντίνου στον ΑΝΤ1 για την προσφορά ζωής σε 7 άτομα (βίντεο)

Καφετζόπουλος σε αρνητές: Που πάτε ρε πτυχιούχοι; Ρε άριστο-τενεκέδες;

Παναθηναϊκός: Συντριβή από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι