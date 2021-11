Κοινωνία

Ιερώνυμος: η Εκκλησία ενθαρρύνει τον επιστημονικό διάλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος παρευρέθηκε στην παρουσίαση των 10 Τόμων των Επιστημονικών Συνεδρίων της Εκκλησίας για την Ελληνική Επανάσταση.

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε η επίσημη Παρουσίαση των 10 Τόμων των Επιστημονικών Συνεδρίων για την Ελληνική Επανάσταση.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου χωρίς την παρουσία κοινού, ενώ μεταδόθηκε διαδικτυακώς. Εκτός των διοργανωτών και των ομιλητών παρέστησαν, ο Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος και ακαδημαϊκοί.

Στον χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την χαρά του για αυτήν την προσπάθεια, η οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο, τα μέλη της Συνοδικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής και από τους συνεργάτες τους. «Δέκα επιστημονικά Συνέδρια για την Τουρκοκρατία και την Ελληνική Επανάσταση με εκατοντάδες ομιλητών, διάφορες οπτικές γωνίες και πλήρη τεκμηρίωση και βιβλιογραφία. Διότι η Εκκλησία της Ελλάδος σέβεται την ιστορία, διαφυλάσσει την εθνική μνήμη, τιμά τους αγωνιστές, αλλά ταυτοχρόνως ενθαρρύνει τον επιστημονικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και συμπλήρωσε ότι «οι δέκα Τόμοι, τους οποίους κρατούμε στα χέρια μας θα βοηθήσουν κάθε φιλίστορα, επιστήμονα ή φοιτητή, Έλληνα ή ξένο, δάσκαλο ή μαθητή, ειδικό αλλά και μη ειδικό, να μάθει περισσότερα για το θέμα. Τα αντίστοιχα Συνέδρια κάλυψαν πολλές πτυχές του ιστορικού παρελθόντος και έφεραν στο φως νέα στοιχεία για την προετοιμασία του 1821, για τον πατριωτικό και εκπαιδευτικό ρόλο των κληρικών μας, για τα πρόσωπα που ηγήθηκαν του Αγώνος, ακόμη και για τη διχόνοια, για τις διαφωνίες, για τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουν οι νεώτερες γενιές» τόνισε.

Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «η Εκκλησία της Ελλάδος με αυτούς τους Τόμους, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους και με εκατοντάδες Συνοδικών και Περιφερειακών εκδηλώσεων, συμβάλλει ενεργώς και προσφέρει τη μαρτυρία της στη μεγάλη Επέτειο» και συνεχάρη όλα τα μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής. Προέτρεψε, ακόμη, τα μέλη της Εκκλησίας, ιδίως δε τις νέες και τους νέους, να μελετήσουν αυτό το δεκάτομο έργο. Ο καθένας μπορεί να βρεί και να επιλέξει τα θέματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Και ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του επισημαίνοντας: «Ας μη λησμονούμε τη φράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τους μαθητές το 1838: Όταν πιάσαμε τα όπλα πρώτα είπαμε υπέρ Πίστεως και ύστερα υπέρ Πατρίδος!»

Στην συνέχεια ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ Ιγνάτιος, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, η οποία είχε αναλάβει τη διοργάνωση των δέκα Συνεδρίων, ανέγνωσε τον χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζή. Κατόπιν ο περιεχόμενο των Τόμων παρουσίασαν: Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, ως εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος και ο Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης, Κοσμήτωρ της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Συνεδρίων. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Πετράκος, Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, ενώ την εκδήλωση έκλεισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης παριστάνει ότι πρωθυπουργεύει σε άλλη χώρα

Δωρεά οργάνων: η μητέρα του Κωνσταντίνου στον ΑΝΤ1 για την προσφορά ζωής σε 7 άτομα (βίντεο)

Καφετζόπουλος σε αρνητές: Που πάτε ρε πτυχιούχοι; Ρε άριστο-τενεκέδες;