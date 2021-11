Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Κοπεγχάγη: οι Δανοί έφεραν… τούμπα το ματς

«Κλώτσησε» την τύχη του ο ΠΑΟΚ και απομάκρυνε την πρόκριση.

Ηττα που τον φέρνει σε θέση αουτσάϊντερ και όχι φαβορί, δέχτηκε ο ΠΑΟΚ σήμερα στην Τούμπα από την Κοπεγχάγη με 1-2 και την αρνητική του αυτή εμφάνιση απομάκρυνε την προοπτική της πρόκρισης για την συνέχεια της διοργάνωσης. Ο Δικέφαλος παρά το καλό ξεκίνημα του είχε χτυπητές αδυναμίες και δεν έπεισε για τις δυνατότητες του, αν και έχασε πλήθος ευκαιριών για να πάρει έστω τον ένα και πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας.

Από το 7' ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο σκορ με γκολ του Αντρ. Ζίφκοβιτς που πλάσαρε στην άδεια εστία την μπάλα μετά από τυφλή ασίστ του Σφιντέρσκι ο οποίος δεν μπόρεσε να σκοράρει αλλά βρήκε την μπάλα μετά από σέντρα του Μπίσεσβαρ τόσο, όσο για να φτάσει αυτή στον Σέρβο σκόρερ.

Μετά το γκολ η Κοπεγχάγη ανέβασε τους ρυθμούς της πλησίασε στην εστία του Πασχαλάκη και στο 13' έχασε μοναδική ευκαιρία για την ισοφάριση όταν από λάθος του Κούρτιτς ο Μπόβινγκ βρέθηκε μόνος του απέναντι στην ελληνική εστία αλλά αστόχησε από ιδανική θέση για το 1-1.

Η ισοφάριση όμως ήταν θέμα χρόνου για να έρθει. Στο 34΄συνέβη αυτό, με γκολ του Πίτερ Ανκερσεν από κοντά με σουτ, σε μια φάση που έμοιαζε σαν επιθετική προσπάθεια στο μπάσκετ. Η επίθεση των Δανών από αριστερά "κύκλωσε" την άμυνα του ΠΑΟΚ και αφού δεν μπόρεσε κανείς να ανακόψει την συνολική προσπάθεια των φιλοξενούμενων ο πλάγιος αμυντικός την έστειλε στα δίχτυα του Δικεφάλου, μετά από ασίστ του Ντικς.

Ως την λήξη του ημιχρόνου οι δυο ομάδες συνέχισαν να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο καθώς η νίκη ήταν το επιζητούμενος και για τους δυο, με τον ΠΑΟΚ να μην αποφεύγει αμυντικά λάθη απέναντι σε μια ομάδα που έδειχνε αρετές.

Στο 45΄ ο ΠΑΟΚ πλησίασε κοντά σε δεύτερο γκολ αλλά από το φάουλ του Μπίσεσβαρ η μπάλα αναπήδησε μπρος από τον Σβαμπ και τον Δανό γκολκίπερ και εξοστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι της Κοπεγχάγης.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης η Κοπεγχάγη έκανε την ανατροπή με το δεύτερο της γκολ. Η φάση στο 50' ξεκίνησε από τυφλή απόκρουση της μπάλας από την πλάτη του Βιεϊρίνια, την κατοχή κέρδισε ο Ντικς που έδωσε την ευκαιρία με δεύτερη ασίστ να τροφοδοτήσει τον Πεπ Μπιέλ ο οποίος με σουτ παραβίασε την εστία του Πασχαλάκη για το 1-2.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης χωρίς ταχύτητα και γρήγορες αντιδράσεις σε κέντρο και άμυνα, βρέθηκε αρκετές φορές εκτεθειμένη από μια ομάδα με αθλητικό προφίλ και καλύτερο ρυθμό. Μάλιστα ορισμένοι από τους παίκτες των Θεσσαλονικέων έδειχναν κουρασμένοι πριν ακόμα από την λήξη του ημιχρόνου.

Οι καλές ευκαιρίες που έχασαν στην εξέλιξη του δεύτερου μέρους οι Κούρτιτς, Ελ Καντουρί και Μπίσεσβαρ έδειξαν πως ο Δικέφαλος είχε σφυγμό αλλά το ζητούμενο ήταν το γκολ που δεν έρχονταν. Μάλιστα όσο ο χρόνος κυλούσε τόσο αύξανε και η νευρικότητα στις τάξεις του γηπεδούχου ΠΑΟΚ με τους Δανούς να αποδύονται σε παιχνίδι σκοπιμότητας για να διατηρήσουν το υπέρ αυτών 1-2. Η νευρικότητα στον αγωνιστικό χώρο και η ένταση ήταν φυσικό επακόλουθο και στο 93΄ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μιχαηλίδης καθώς με το κεφάλι χτύπησε αντίπαλο για να ολοκληρωθεί μετά από λίγο η αναμέτρηση με μια δύσκολη βραδιά για τονΠΑΟΚ που έκανε σε ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι τα εύκολα - δύσκολα απεμπολώντας με την σημερινή ήττα του το πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει ως λίγο πριν την αναμέτρηση...

Διαιτητής: Πάβελ Ρατσκόφσκι (Πολωνός)

Κίτρινες: Κούρτιτς, Στατζ, Γιόνσον, Γιοχάνεσον.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου) : Πασχαλάκης, Κρέσπο (62' Τέϊλορ), Βιεϊρίνια, Μιχάϊ, Μιχαηλίδης, Σβαμπ (86' Κούτσιας), Κούρτιτς, Ελ Καντουρί, Α.Ζίφκοβιτς, Σφιντέρσκι (71΄Ακπομ), Μπίσεσβαρ (86΄Μουργκ) .

Κοπεγχάγη (Γιές Θόρουπ): Γιόνσον, Ανκερσεν (75΄Γκαμπριέλσεν), Κρίστιανσεν, Μπόϊλεσεν, Κοτσολάβα, Ντικς, Στατζ, Λέραγκερ, Μπίελ (86' Μπάλντουρσον), Βιντ (86' Χόϊλουντ), Μπόβινγκ (63΄Γιοχάνεσον).

