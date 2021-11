Κόσμος

Γαλλία: Τρένο παρέσυρε μετανάστες

Περπατούσαν πάνω στις ράγες, όταν παρασύρθηκαν από την αμαξοστοιχία.

Τρένο στη βόρεια Γαλλία παρέσυρε μετανάστες που κινούνταν κατά μήκος των σιδηροτροχιών κοντά στο Καλέ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, ανακοίνωσε αξιωματούχος μέσω Twitter.

Ο Φρανκ Ντερσέν, αντιπεριφερειάρχης στην Ο-ντε-Φρανς, διευκρίνισε ότι τα θύματα είναι πρόσφυγες από την Ερυθραία, τονίζοντας πως ένα από τα πρόσωπα που τραυματίστηκαν εισήχθη σε νοσοκομείο και βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση».

Η εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια της γραμμής που συνδέει το Καλέ με τη Δουνκέρκη ανεστάλησαν προσωρινά.

