Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιο εμβόλιο θα γίνεται. Τι λένε οι ειδικοί για τις τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες. Ποιοι θα λαμβάνουν sms υπενθύμισης.

Από ΄σημερα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη, αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της covid-19 για τα άτομα άνω των 18 ετών. Προϋπόθεση για την χορήγηση τρίτης δόσης, να έχουν περάσει έξι μήνες από την δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους με τα εμβόλια Pfizer ή AstraZeneca ή Moderna και δύο μήνες από την ημερομηνία εμβολιασμού τους με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Η τρίτη δόση εμβολίου για πολίτες που εμβολιάστηκαν με Pfizer ή AstraZeneca ή Moderna θα γίνεται με το mRNA εμβόλιο της Pfizer και για τους πολίτες που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Johnson & Johnson η αναμνηστική δόση θα γίνεται είτε με το εμβόλιο Johnson & Johnson, ή το εμβόλιο της Pfizer. Τις επόμενες ημέρες η επαναληπτική δόση θα μπορεί να γίνεται και με το mRNA εμβόλιο της Moderna.

Οι πολίτες που πληρούν τα κριτήρια για τρίτη δόση θα λαμβάνουν υπενθυμιστικό SMS ότι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους.

Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί περίπου 400.000 πολίτες με την τρίτη δόση κατά της Covid , καθώς η χορήγησή της ξεκίνησε μέσα Σεπτεμβρίου σε ομάδες όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι και ακολούθησαν άτομα που διαβιούν σε δομές, άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και οι υγειονομικοί.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την τρίτη δόση είναι παρόμοιες ή και ηπιότερες σε σύγκριση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη δεύτερη δόση.

Η αναγκαιότητα, της τρίτης δόσης υπαγορεύεται από τη βαθμιαία μείωση των αντισωμάτων της χημικής ανοσίας, αλλά και την λοιμογόνο δράση και τη μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων του ιού. Η τρίτη δόση χορηγείται για ενίσχυση και μακρότερη διάρκεια προστασίας. ?Σύμφωνα με τους ειδικούς άτομα με τρεις δόσεις είχαν 11 φορές μικρότερο κίνδυνο να μολυνθούν με τον ιό και 20 φορές μικρότερο κίνδυνο νόσησης σε σχέση με τα άτομα που πήραν δύο δόσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Τρένο παρέσυρε μετανάστες

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων

Ενώπιος Ενωπίω – Γιώργος Παπανδρέου: “Λεφτά υπάρχουν” και σήμερα