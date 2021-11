Κοινωνία

Κορονοϊός - Αντιπρόεδρος ΙΣΚΕ στον ΑΝΤ1: Οι πιστοί να μην ακούν ακραίες φωνές από ιερείς

Ο π. Γεώργιος Βαμβακίδης χαρακτήρισε επικίνδυνες τις ακραίες φωνές στους κόλπους της Εκκλησίας και τόνισε πως πρέπει να απομονωθούν.

«Η Ιερά Σύνοδος, με την οποία έχει ταυτιστεί απόλυτα και ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, εκφράζει την πάγια θέση της και προτρέπει και νουθετεί τους πιστούς προς τη σωστή κατεύθυνση και να πράξουν το αυτονόητο», τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΙΣΚΕ, π. Γεώργιος Βαμβακίδης, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, αναφερόμενος στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου με την προτροπή για εμβολιασμό κατά της COVID-19 και τις συστάσεις προς τους ανεμβολίαστους.

«Η πρόταση είναι συμβουλευτική και προτρεπτική, δεν είναι δεσμευτική», σημείωσε, εξηγώντας πως «δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε το μυστήριο και την προσευχή και να ασχοληθούμε με επί μέρους πρακτικά άλλα θέματα».

Επεσήμανε πως υπάρχει η δυνατότητα για ελέγχους στους Ιερούς Ναούς, με επιτρόπους, νεωκόρους κι εθελοντές.

Αναφερόμενος στις ακραίες φωνές στους κόλπους της Εκκλησίας, τις χαρακτήρισε «επικίνδυνες», υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να απομονωθούν» και οι πιστοί να ακούν μόνο την Ιερά Σύνοδο.

