Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Γονίδιο πιθανώς διπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συγκεκριμένο γονίδιο καθιστά τους πνεύμονες των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 πιο ευάλωτους στον κορονοϊό.

Επιστήμονες στη Βρετανία ανακάλυψαν ένα γονίδιο που φαίνεται να διπλασιάζει τον κίνδυνο βαριάς COVID-19 και θανάτου λόγω ανεπάρκειας των πνευμόνων.

Εκτιμάται ότι το 15% των ανθρώπων ευρωπαϊκής καταγωγής και το 60% εκείνων από τη Νότια Ασία φέρουν αυτό το γονίδιο υψηλού κινδύνου με την ονομασία LZTFL1. Πρόκειται για τον πιο σημαντικό γενετικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή COVID-19 που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα και η ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή γενετικής Τζέιμς Ντέιβις του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γενετικής “Nature Genetics”, σύμφωνα με το BBC και την εφημερίδα “Guardian”, χρησιμοποίησαν ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και νέας μοριακής τεχνολογίας για να εντοπίσουν το εν λόγω γονίδιο.

Το γονίδιο, όπως τόνισαν οι επιστήμονες, δεν επηρεάζει εξίσου όλους τους πληθυσμούς (ασθενείς π.χ. από Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Ινδία κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν), ενώ ο ατομικός κίνδυνος για όσους το έχουν στο DNA τους, επίσης ποικίλει ανάλογα με διάφορους άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία και κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες.

Ο δρ. Ντέιβις ανέφερε ότι «μολονότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το γονιδίωμα μας, τα ευρήματα μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι με αυτό το γονίδιο υψηλότερου κινδύνου είναι πιθανό πως θα ωφεληθούν κατ' εξοχήν από τον εμβολιασμό τους».

Το συγκεκριμένο γονίδιο καθιστά τους πνεύμονες των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 πιο ευάλωτους στον κορονοϊό, απενεργοποιώντας μάλλον ένα ζωτικό προστατευτικό μηχανισμό που συνήθως διαθέτουν τα επιθηλιακά κύτταρα των πνευμόνων, με αποτέλεσμα ο ιός να μολύνει και να καταστρέφει πιο εύκολα τα κύτταρα αυτά.

Οι ερευνητές θεωρούν σημαντικό ότι το γονίδιο LZTFL1 έχει επίπτωση στους πνεύμονες, αλλά όχι στο ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε δεν εξασθενεί την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού μετά από εμβόλιο COVID-19. Άλλοι επιστήμονες, πάντως, εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί και τόνισαν την ανάγκη τα νέα γενετικά ευρήματα να επιβεβαιωθούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη έκαναν απόβαση στο λιμάνι του Πειραιά (βίντεο)

Ενώπιος Ενωπίω – Γιώργος Παπανδρέου: “Λεφτά υπάρχουν” και σήμερα

Κατάταξη UEFA: “Μαύρη νύχτα” για την Ελλάδα