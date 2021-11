Κόσμος

Βέλγιο: 33χρονη από την Κρήτη σκοτώθηκε ποζάροντας για φωτογραφία

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής που είχε πάει με τον σύζυγο της.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Βέλγιο ο θάνατος μιας 33χρονης γυναίκας η οποία έπεσε από ύψος 30 μέτρων ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία από τον σύζυγό της. Το δυστύχημα με θύμα την Zoe Snoeks σημειώθηκε την Τρίτη κατά τη διάρκεια εκδρομής με τον σύζυγό της Joeri Janssen.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 33χρονη στεκόταν στην άκρη ενός γκρεμού όταν έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο ποτάμι που βρισκόταν σε βάθος 30 μέτρων.

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν διαβάζοντας την παραπάνω τραγική είδηση, είναι ότι η 33χρονη Ζωή, έχει καταγωγή από το Γεράνι Ρεθύμνου και το επίθετό της είναι Μαρινάκη, ωστόσο η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει το επίθετο της μητέρας της, όταν οι γονείς της χώρισαν.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας είναι ότι και η θεία της 33χρονης που μένει στο Ρέθυμνο έως και σήμερα, είχε χάσει πριν από δύο χρόνια και αυτή το γιο της σε τροχαίο δυστύχημα.

