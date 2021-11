Κοινωνία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Συμεών Κεδίκογλου. Ποια είναι τα αιτήματά τους.

Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ΚΥΑ με την κατανομή των βοσκοτόπων που επιφέρει αλλαγές στα κριτήρια καταβολής των κτηνοτροφικών επιδοτήσεων και άλλα ζητήματα όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής.

Ακόμη διαμαρτύρονται για την περικοπή των επιδοτήσεων και ζητούν να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Αφότου έφτασαν στον Πειραιά, επιβιβάστηκαν στον ηλεκτρικό με προορισμό την Ομόνοια, απ’ όπου ξεκίνησε το συλλαλητήριο για την πλατεία Βάθης και το Υπουργείο.

Ο Υπουργός Σπήλιος Λιβανός, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν βρισκόταν εκεί, ωστόσο οι αγρότες θα συναντηθούν με τον Υφυπουργό, Συμεών Κεδίκογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέλγιο: 33χρονη από την Κρήτη σκοτώθηκε ποζάροντας για φωτογραφία

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων

Ενώπιος Ενωπίω – Γιώργος Παπανδρέου: “Λεφτά υπάρχουν” και σήμερα