Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Συγκλονίζει η κόρη της Νεκταρίας και του συζυγοκτόνου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προηγήθηκε από την ημέρα του εγκλήματος. Τι είπε για τον πατέρα της και την σχέση που είχαν μαζί του.



Αποκλειστικά στην εκπομπή το «Πρωινό» μίλησε η δευτερότοκη κόρη της 48χρονης Νεκταρίας την οποία σκότωσε ο εν διαστάσει σύζυγός της στην Ιεράπετρα.

Η κόρη του μεταξύ άλλων είπε ότι στο παρελθόν του είχε κάνει μήνυση και σημείωσε ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Παράλληλα, ανέφερε ότι ήταν εμμονικός με την μητέρα της και αποκάλυψε ότι μια ημέρα πριν τους φώναξε για να τους αποχαιρετήσει.

Την ημέρα του φόνου με πήρε τηλέφωνο που είπε έσφαξα την μάνα σου», είπε η κόρη του προφυλακισμένου 54χρονου καθ ομολογίαν συζυγοκτόνου .

Αναλυτικά όσα είπε στπ Πρωινό, η κόρη της Νεκταρίας και του συζυγοκτόμνου.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πολύ κακός με εμάς. Μας χτυπούσε και τους είχα κάνει μήνυση γι αυτό στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό που έκανε ήταν προσχεδιασμένο. Δεν γίνεται ξαφνικά μια εβδομάδα πριν από τον φόνο να θέλει να δει ψυχολόγο. τα είχε κανονίσει έτσι, ώστε να βγει στο τέλος τρελός. Ενώ το προηγούμενο βράδυ μας μάζεψε και κατά κάποιο τρόπο σαν να μας αποχαιρέτησε. Σαν να ήξερε ότι θα πάει φυλακή. Ήταν εμμονικός με την μητέρα μου. Την Παρασκευή το πρωί, την ημέρα του φόνου με πήρε τηλέφωνο που είπε «έσφαξα την μάνα σου»».

Ειδήσεις σήμερα:

Βέλγιο: 33χρονη από την Κρήτη σκοτώθηκε ποζάροντας για φωτογραφία

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (εικόνες)