NASA: Η δυτική Ελλάδα σε μία διαστημική φωτογραφία

Αμερικανός αστροναύτης τράβηξε τη φωτογραφία από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μια διαστημική φωτογραφία ενός μέρους της ακτογραμμής της δυτικής Ελλάδας και ορισμένων νησιών του Ιονίου.

Η φωτογραφία, που δημοσιοποιήθηκε τώρα, αν και είχε τραβηχτεί πέρυσι τον Δεκέμβριο από Αμερικανό αστροναύτη του πληρώματος της αποστολής 64 που βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), δείχνει τα Ακαρνανικά Όρη (με την κορυφή τους σκεπασμένη από σύννεφα), τη Λίμνη Βουλκαριά και τα νησιά Καστός, Κάλαμος, Μεγανήσι και τμήμα της Λευκάδας.

