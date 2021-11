Life

“Η Φάρμα”: Ο Σταμάτης Γαρδέλης στο παιχνίδι του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Επιβεβαίωσε την συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης του ΑΝΤ1 ο γνωστός ηθοποιός. Ποιοι άλλοι έχουν υπογράψει σύμφωνα με "Το Πρωινό".

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η ομάδα παραγωγής του δημοφιλούς ριάλιτι του ΑΝΤ1 “Η Φάρμα” εργάζονται πυρετωδώς για τον νέο δεύτερο κύκλο.

Σε λίγες εβδομάδες το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα επιστρέφει και η εκπομπή “Το Πρωινό” μετέδωσε αποκλειστικές πληροφορίες για τους διάσημους που θα συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Όπως είπαν σίγουρη είναι η συμμετοχή της Αγγελικής Ηλιάδη, του Σταμάτη Γαρδέλη, της Μαίρης Μηλιαρέση, του Μάνου Πανταζή, της Σάσας Μπάστα, της Αθανασίας Τσουμελέκα και του Κωνσταντίνου Παπαΐωάννου (Κουτσαβάκης).

Μάλιστα, ο Σαταμάτης Γαρδέλης επιβεβαίωσε την συμμετοχή του στην «Φάρμα» μιλώντας στο «Πρωινό». Όπως είπε «η δοκιμασία αυτή έχει και μια ενδοσκποπική θέση γιατί σε βάζει να κοιτάξεις τα όρια σου», ενώ πρόσθεσε ότι είναι και μια ανατροπή της πραγματικότητας.

«Θα βάλουμε φουρνέλο στην κατάσταση, δεν θα είμαι ειρηνοποιός» είπε μεταξύ άλλων ο Σταμάτης Γαρδέλης.

