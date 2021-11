Αθλητικά

Ο Μουρίνιο έξαλλος με τον Παπαπέτρου

Η Ρόμα δεν τα κατάφερε ούτε στο «Ολίμπικο» κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ, μετά τον διασυρμό στην Νορβηγία και ο Πορτογάλος τα έβαλε με τον Έλληνα διαιτητή της αναμέτρησης.

Η Μπόντο Γκλιμτ τα κατάφερε ξανά κόντρα στη Ρόμα. Δύο εβδομάδες μετά το εμφατικό 6-1 στην έδρα τους, οι Νορβηγοί προηγήθηκαν δύο φορές χθες στο «Ολίμπικο» κόντρα στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, ισοφαρίστηκαν, αλλά άντεξαν ως το τέλος φεύγοντας με το ισόπαλο 2-2 από τη Ρώμη κι εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα τον 3ο όμιλο του Europa Conference League. Ο τεχνικός της ομάδα της Ρώμης είχε σοβαρά παράπονα από τον Έλληνα διαιτητή της αναμέτρησης Τάσο Παπαπέτρου.

«Η πραγματικότητα του αγώνα είναι πως ήρθαμε ισόπαλοι 2-2 αλλά τα δύο πέναλτι που δεν δόθηκαν ήταν καθαρά όπως η μέρα. Πεντακάθαρα. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε αλλά η πραγματικότητα είναι πως ήρθαμε 2-2, με τους αντιπάλους να έχουν δύο σουτ και δύο γκολ. Εμείς πετύχαμε δύο γκολ και είχαμε δύο πέναλτι που μας αρνήθηκαν» ήταν η αρχική τοποθέτηση του Μουρίνιο και στη συνέχεια επιτέθηκε στον Παπαπέτρου.

«Ίσως βάζουν στο Conference League διαιτητές που αρχίζουν τώρα την ευρωπαϊκή καριέρα του και αυτό δεν είναι καλό. Δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα με τον διαιτητή, που θα επιστρέψει αμέσως στην Ελλάδα. Στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Μπόντο χάσαμε 6-1 και δεν είπα κάτι για το διαιτητή επειδή ήταν δική μας ευθύνη, όμως τώρα θέλω να πω κάτι περισσότερο: δύο καθαρά πέναλτι είναι πάρα πολλά σ' ένα ματς. Ήταν καθοριστική η διαιτησία και διαμόρφωσε το σκορ», κατέληξε ο Πορτογάλος.

