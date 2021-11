Πολιτική

Ψήφος αποδήμων: Το σποτ του Υπουργείου Εσωτερικών (βίντεο)

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού.

Μέσω ενός νέου σποτ, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους απόδημους Έλληνες να μπουν στη νέα πλατφόρμα apodimoi.gov.gr και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους.

Το σποτ του Υπουργείου Εσωτερικών γα την ψήφο των αποδήμων αναφέρει:

«Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα, έγινε. Αν έχεις μείνει συνολικά δύο χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου κι αν ζεις.

Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimoi.gov.gr , ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού.

Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες ζει και η Ελλάδα.

Η ψήφος σου. Η χώρα σου.

Μπες σήμερα στο www.apodimoi.gov.gr »

