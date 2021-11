Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Προκόπης Παυλόπουλος βρέθηκε θετικός

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, σε rapid test στο οποίο υποβλήθηκε.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Λίγο πριν αναχωρήσει για προγραμματισμένο ταξίδι στην Κύπρο, ο κ. Παυλόπουλος υποβλήθηκε σε τυπικό rapid test, το οποίο έδειξε ότι είναι φορέας του ιού, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

