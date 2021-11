Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη και οι προβλέψεις για το τριήμερο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα. Πως θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο.

«Κάτι μας χαμογελάει αυτό το Σαββατοκύριακο» , είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

«Η Σελήνη φεύγει από τον Σκορπιό και μπαίνει στον Τοξότη», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα και σημείωσε ότι «η Αφροδίτη μπαίνει στον Αιγόκερω και σοβαρεύουν τα πράγματα, θα γίνουν... προτάσεις γάμου».

Όπως είπε η αστρολόγος η Αφροδίτη στον Αιγόκερω θα ευνοήσει πολλά ζώδια, ενώ έκανε λόγο για ένα αρκετά καλό Σαββατοκύριακο με την προϋπόθεση να είμαστε προσεκτικοί.

Αμέσως μετά η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής:





