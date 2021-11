Τοπικά Νέα

Μητσοτάκης σε Ρόδο: Οι δεσμεύσεις για το Εθνικό Θέατρο και την Νέα Μαρίνα

Σύντομη επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Την δέσμευση του για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ιστορικού Εθνικού Θεάτρου που θα αναβαθμίσει τη Ρόδο αφού θα καταστεί επισκέψιμος πόλος όλο το χρόνο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του σήμερα στο νησί και στο ιστορικό κτήριο του Θεάτρου.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τον χώρο όπου σχεδιάζεται η επέκταση και ριζική αναβάθμιση της μαρίνας Ρόδου και τόνισε ότι είναι η ευκαιρία να αποκτήσει το νησί τη μαρίνα που της αξίζει.

Στο Θέατρο -το οποίο αποτελεί τοπόσημο για το νησί αλλά έχει υποστεί σοβαρές φθορές με την πάροδο του χρόνου- ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με την πρόοδο των μελετών για την αποκατάστασή του. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο χώρο ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης.

«Είναι δέσμευσή μου, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί, θα χρηματοδοτηθεί το πρώτο σκέλος -όπως είπαμε- από εθνικούς πόρους και στη συνέχεια ο εξοπλισμός από προγράμματα ΕΣΠΑ. Θα συνεργαστούμε, όπως το κάνουμε πάντα, και με την Περιφέρεια και με τον Δήμο με απόλυτη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του και εύχομαι πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες, έτσι ώστε να αποδοθεί ο χώρος αυτός πολιτισμού, υπερσύγχρονος, πίσω στην κοινωνία όχι μόνο της Ρόδου, όλων των Δωδεκανήσων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το θέατρο αυτό όταν με το καλό ολοκληρωθεί, θα αναβαθμίσει συνολικά τη Ρόδο, πιστεύω θα βοηθήσει και αυτό να καταστεί ένας επισκέψιμος πόλος δώδεκα μήνες το χρόνο», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός, ενώ εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την καλή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση α' και β΄βαθμού στο Νότιο Αιγαίο και στη Ρόδο.

Κύριος στόχος των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση του Θεάτρου, το οποίο χτίστηκε το 1936-37, με τρόπο που θα διαφυλάσσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αρχική του μορφή και αξιοποιώντας τα αυθεντικά υλικά κατασκευής.

Παράλληλα, το ιστορικό Θέατρο θα εκσυγχρονιστεί με τις απαραίτητες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές ώστε να αποδοθεί στην τοπική κοινότητα και να την εξυπηρετήσει ως κέντρο πολιτισμού που θα είναι ανοιχτό για το κοινό, ανεξαρτήτως παραστάσεων.

«Οραματιζόμαστε έναν πραγματικά υπερσύγχρονο πολυχώρο που θα αξιοποιεί πια την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και νομίζω ότι θα βοηθήσει και στην παραγωγή πολιτισμού από έναν τόπο ο οποίος εξάλλου φημίζεται και έχει ταυτιστεί με τον πολιτισμό. 'Αρα και μία παρακαταθήκη για τη νέα γενιά η οποία θα μπορέσει να βρει σε αυτόν τον χώρο μία σημαντική πολιτιστική διέξοδο», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Η Νέα Μαρίνα της Ρόδου

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός μετέβη στον χώρο όπου προχωρά η ανάπτυξη της Νέας Μαρίνας Ρόδου, όπου ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Μαρίνες Ρόδου ΑΕ, Θωμά Τριανταφύλλου, τον Γενικό Διευθυντή Χριστόφορο Χαρίση για τα σχέδια που αποσκοπούν στην επέκταση και ολιστική αναβάθμιση των υποδομών της μαρίνας.

Στόχος της αναβάθμισης των υποδομών είναι η μετατροπή της μαρίνας σε κομβικό σημείο για τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και σε κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Από τη στιγμή που η Ρόδος είναι πρωτοπόρος, ούτως ή αλλιώς, στο τουριστικό προϊόν νομίζω ότι είναι και η ευκαιρία να αποκτήσει τη μαρίνα που της αξίζει. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το έργο και ξέρω ότι έχει και την απόλυτη στήριξη των συναρμοδίων Υπουργείων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπογράμμισε τη σημασία όλα τα έργα να γίνονται με όρους βιωσιμότητας.

Η επένδυση, που αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπει τη διεύρυνση της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της μαρίνας, την ευρύτατη επέκταση των κτηριακών της εγκαταστάσεων, τη στέγαση περίπου 250 επιχειρήσεων -έναντι 17 που λειτουργούν σήμερα- και την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού με δυνατότητα για δέσιμο μεγάλων σκαφών και παραθαλάσσιο οικιστικό συγκρότημα.

Υπολογίζεται ότι στη φάση της κατασκευής θα απασχοληθούν στο όλο έργο 500 έως 800 άτομα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα εργάζονται στις επιχειρήσεις εντός της μαρίνας 1.200 έως 1.500 άτομα ενώ το προσωπικό της Νέας Μαρίνας θα ανέλθει σε σχεδόν 100 άτομα, με 250 έως 300 εξωτερικούς συνεργάτες.

Να σημειωθεί ότι το έργο θα είναι πρότυπο από την πλευρά της αξιοποίησης «πράσινων» λύσεων, με κατασκευή κτηρίων ενεργειακής κατηγορίας Α, και από την πλευρά της ψηφιακής διαχείρισης. Πέραν της οικονομικής ένεσης που θα δώσει στην πόλη της Ρόδου, αναπλάθοντας μία υποβαθμισμένη περιοχή του νησιού, η επένδυση θα συμβάλλει και στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, καθώς θα κατασκευαστεί υπόγειος χώρος στάθμευσης με 1.000 θέσεις που θα είναι προσβάσιμος σε όλους.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στη μαρίνα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, Βασίλης Υψηλάντης, Μίκα Ιατρίδη και Γιάννης Παππάς.

Μετά την παρουσίαση ο Πρωθυπουργός κάθισε για να πιει καφέ με νέους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δύο κοπέλες του έδωσαν κάποια δείγματα από πλάκες που φτιάχνουν από ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους μίλησε για προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας.

