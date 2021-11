Συνταγές

Συνταγή για σαραγλί σιροπιαστό από τον Πέτρο Συρίγο

Σαραγλί σιροπιαστό με τέλεια γεύση αλλά και εύκολη συνταγή για να εντυπωσιάσετε...



Σαραγλί, σιροπιαστό και τραγανό με την πιο εύκολη συνταγή ετοίμασε στο "Πρωινό" ο σεφ της εκπομπής Πέτρος Συρίγος. Θα ξετρελαθείς με την γεύση αλλά και με το πόσο εύκολα μπορείς να το φτιάξεις!

Συστατικά για το σαραγλί



Για τα σαραγλί :

1 πακέτο φύλλο κρούστας

80 γρ φιστίκι αιγίνης

80 γρ καρυδόψυχα

80 γρ. αμύγδαλο

1 κ.τ.σ κανέλα σκόνη

1 κ.τ.σ φρυγανιά τριμμένη

300 γρ. βούτυρο λιωμένο

Για το σιρόπι:

460 γρ. νερό

700 γρ. ζάχαρη

2 φλούδες λεμόνι

2 φλούδες πορτοκάλι

1 ξύλο κανέλας

Η συνταγή για το σαραγλί



Για το σιρόπι:



Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά και, όταν πάρει βράση, χρονομετρούμε 4 λεπτά και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Για τα σαραγλί:

Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι και το κρατάμε στην άκρη.

Στο μπλέντερ θρυμματίζουμε το φιστίκι, το αμύγδαλο και τα καρύδια και τα βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με την κανέλα και τη φρυγανιά.

Ανοίγουμε ένα φύλλο κρούστας και, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, ραντίζουμε με το βούτυρο και πασπαλίζουμε με τα υλικά που έχουμε θρυμματίσει (περίπου 1 κ.τ.σ για κάθε φύλλο).

Τοποθετούμε τη βελόνα πάνω στο φύλλο στο κάτω μέρος (βάζουμε μια βελόνα ή ξυλάκι ή καλαμάκια) ώστε να εξέχει από το φύλλο αριστερά και δεξιά.

Τυλίγουμε από κάτω προς τα πάνω το 1/3 του φύλλου και στη συνέχεια ρολάρουμε να τυλιχτεί όλο το φύλλο.

Με τα δάχτυλά μας “σουρώνουμε” το φύλλο προς τα μέσα και αφαιρούμε τη βελόνα.

Τοποθετούμε όλα τα τα σαραγλί σε ένα βουτυρωμένο ταψί.

Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα και ότι βούτυρο μείνει αλείφουμε πάνω τους.

Ψήνουμε στους 160 για 50 λεπτά.

Βγάζουμε και σιροπιάζουμε επί τόπου με το κρύο σιρόπι.

Τα βάζουμε σε σχάρα να στραγγίξουν.

Όταν κρυώσουν βάζουμε λίγο σοκολάτα στο κέντρο που έχει κενό και διατηρούμε στο ψυγείο.

