Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Πονοκέφαλος, καρδιαγγειακά επεισόδια και απώλεια βάρους

Πλούσια η θεματολογία των εκπομπών υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, που προβάλλονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Για 10η χρονιά, το “Υγεία πάνω απ’ όλα” παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία. Τι πρέπει να προσέχουν ενήλικοι και παιδιά λόγω της έξαρσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού, με επιπλοκές;

Πώς επιδρούν τα αμύγδαλα στις ρυτίδες;

Ποιο είναι το σχέδιο για άμεση ανακούφιση από τον πονοκέφαλο; Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, στις 12:00. Ποιες είναι οι νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την πρόληψη των καρδιαγγειακών;

Τι δείχνει νέα έρευνα για το πώς βοηθά η σίκαλη στην απώλεια βάρους;

Πώς διαχειριζόμαστε το δεύτερο σκυλάκι στο σπίτι; Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, στις 12:00. “Υγεία πάνω απ’ όλα” με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

