Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Στυλιανίδης: Ενημέρωση για τη θωράκιση της χώρας από τις φυσικές απειλές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκραρίας δέχθηκε τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, δέχθηκε τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ειδικότερα, ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, στα σχέδια για την ανάπλαση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τους σεισμούς, καθώς και στους σχεδιασμούς που υλοποιεί το υπουργείο του για τη θωράκιση της χώρας μας από τις φυσικές απειλές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Pfizer: Χάπι μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου

Οικονόμου για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα: Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί πρακτικές της διεθνούς ακροδεξιάς

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων