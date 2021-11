Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: 4 περιστατικά κακοποίησης γυναικών μέσα σε λίγες ώρες

Ακολούθησαν ισάριθμες συλλήψεις και οι δράστες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη. Τα 3 από τα 4 περιστατικά σημειώθηκαν στην Κρήτη.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Μέσα σε σχεδόν 24ώρες μετράμε 4 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας όπου τα θύματα απευθύνθηκαν στις αρχές για βοήθεια και στα πλαίσια του αυτοφώρου οι δράστες συνελήφθησαν, με τα τρία από αυτά τα περιστατικά να σημειώνονται στην Κρήτη.

Στην Μεσσαρά του Ηρακλείου, 33χρονος κατηγορείται από την σύντροφό του ότι αποπειράθηκε να την πνίξει. Ο άνδρας συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπως είπε το έχει μετανιώσει και ζήτησε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης: δηλαδή για 2-3χρόνια να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο που θα του ορίσει το δικαστήριο.

Σε άλλο χωριό του Ηρακλείου, 24χρονος σύζυγος κατηγορείται από την γυναίκα του ότι την χτύπησε, την βίασε και την κλείδωσε στο σπίτι τους. Όλα αυτά έγιναν ενώ στην οικία βρίσκονταν τα παιδιά τους. Η γυναίκα κατάφερε να προχωρήσει σε καταγγελία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στις δικαστικές Αρχές.

Σε ότι αφορά το τρίτο περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη, το βράδυ της Πέμπτης, νεαρός άνδρας φέρεται να μπήκε στο σπίτι της συντρόφου του και να τα έκανε γυαλιά καρφιά. Η γυναίκα πήγε στις αρχές και του έκανε μήνυση και ο δράστης συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Τέλος στο Πήλιο, 44χρονος χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές την σύντροφο του, την κλείδωσε στο σπίτι και με απειλή ενός σφυριού την κρατούσε όμηρο. Εκείνη κατάφερε να δραπετεύσει, πήγε στην αστυνομία και μεταφέρθηκε σε ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Όμως η γυναίκα δεν ζήτησε την ποινική του δίωξη, έτσι ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

