Άννη Πανταζή: Γέννησε και μας δείχνει το γιο της! (εικόνες)

Στιγμές ευτυχίας για την Άννη Πανταζή και τον σύζυγό της, Χριστόφορο Χούμα

Η Πρωταθλήτρια Ενόργανης Γυμναστικής έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή της ευτυχία με τον σύζυγό της, Χριστόφορο Χούμα.

Την ευχάριστη είδηση έκανε μάλιστα γνωστή ο σύζυγος της Άννης Πανταζή, ο οποίος ανέβασε στο Instagram την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου τους!

