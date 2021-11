Πολιτική

Φωτιά στην Εύβοια - Τσίπρας: Αδιανόητο ο κ. Μητσοτάκης να μην έχει έρθει ακόμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Κατήγγειλε για πλήρη απουσία την κυβέρνηση και την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για εισόδημα έκτακτης ανάγκης για τους πληγέντες.



Την απουσία της κυβέρνησης από τις καμένες περιοχές της Εύβοιας κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά την άφιξή του στον πρώτο σταθμό της περιοδείας του, στην Ιστιαία της Εύβοιας, εκφράζοντας την αγωνία του τόσο για τη σοβαρή καθυστέρηση στα αντιπλημμυρικά έργα όσο και την ελλιπή στήριξη των πληττόμενων νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός ότι «τρεις μήνες μετά από αυτήν την καταστροφή ο κ. Μητσοτάκης όρισε απλά ένα πρόσωπο για να αναλάβει την ανοικοδόμηση και τα σχέδια τα μακρόπνοα που αφορούν διαδικασίες για μετά από μια τριετία, δεν αφορούν το σήμερα, και δεν ήρθε ούτε να σφίξει ένα χέρι, να χτυπήσει την πλάτη, να πει ένα κουράγιο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δημάρχους, τους ανθρώπους, τους πολίτες».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που είχε με φορείς της Ιστιαίας και της περιοχής, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η αγωνία του για το σήμερα και το αύριο των κατοίκων «ήταν και ο λόγος για τον οποίον πριν από τα σχέδια ανοικοδόμησης και ανάκαμψης, εμείς προτείναμε αμέσως μετά την καταστροφή στις 25 Αυγούστου, να υπάρξει η μέριμνα για ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης για όσους μηδενίζεται ή μειώνεται ριζικά το εισόδημά τους».

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «για την πλειοψηφία των κατοίκων έχει μειωθεί ραγδαία το εισόδημά τους, ενώ για άλλους έχει μηδενιστεί, όπως για τους ρητινοπαραγωγούς, τους μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους, ελαιοπαραγωγούς, ενώ οι υποχρεώσεις τρέχουν και αυξάνονται, ενώ τα τιμολόγια στο ρεύμα έρχονται διπλάσια και τριπλάσια και οι τιμές αυξάνονται σε όλα τα είδη».

Υπενθύμισε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προβλέπει 400 ευρώ για τον πρώτο ενήλικα κάθε οικογένειας, 200 ευρώ για κάθε δεύτερο και επιπλέον από 100 ευρώ για κάθε παιδί «για να μπορούν να σταθούν οι οικογένειες αυτές στα πόδια τους», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για να μην «αναγκαστούν ολόκληρες οικογένειες να γίνουν πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο».

Παράλληλα, ως το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα χαρακτήρισε την ανάγκη «να προχωρήσουμε γρήγορα στα αντιπλημμυρικά έργα», διότι «μετά από τόσο μεγάλη καταστροφή η επόμενη που έπεται είναι αυτή των πλημμυρών». Τόνισε χαρακτηριστικά πως όχι μόνο δεν έχουν γίνει τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά μετά την καταστροφική πυρκαγιά πριν από τρεις μήνες και αντιπαραβάλλοντας ότι στην Κύπρο μέσα στο ίδιο διάστημα τα υλοποίησαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά «ακόμα δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά μετά από τις φονικές πλημμύρες του καλοκαιριού του 2020 που είχαμε 8 νεκρούς στην Εύβοια».

«Ακόμα και αυτή η γραφειοκρατική κρατική μηχανή μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα εάν υπάρχει πολιτική βούληση» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στις χρόνιες παθογένειες του κρατικού μηχανισμού.

Τρίτο κρίσιμο θέμα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πως είναι η αξιοποίηση του τοπικού εργατικού δυναμικού στα έργα αποκατάστασης, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει όπως είπε, αφού στα μόνα έργα που έχουν γίνει, αυτά της κορμοδέτησης, δεν έχει αξιοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε «τη δημιουργία ενός προγράμματος κοινωφελούς εργασίας αντίστοιχου με αυτά που κάναμε εμείς ως κυβέρνηση», το οποίο θα αφορά σε πενταετείς προσλήψεις δασεργατών, ρητινοπαραγωγών από τις πληγείσες περιοχές απαραίτητες εργασίες στα καμένα δάση.

Χαρακτήρισε «αυτονόητη» την ανάγκη μετατροπής της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα για τους επιχειρηματίες της περιοχής, ζητώντας παράλληλα την άμεση νομοθέτησή της μαζί με φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ κάλεσε στην άμεση καταβολή των αποζημιώσεων «που ακόμη δεν έχουν δοθεί στο σύνολό τους για τους πληγέντες».

Τέλος, κάλεσε τους κατοίκους να ενώσουν δυνάμεις για να μην ξεχαστεί η βόρεια Εύβοια, καθώς όπως εκτίμησε «ο χειμώνας που έρχεται είναι ένας κρίσιμος και δύσκολος χειμώνας». «Θα είναι σκληρός για όλη την Ελλάδα θα είναι ακόμη σκληρότερος για τους κατοίκους της Εύβοιας», είπε.

Στη συνέχεια της περιοδείας του ο κ. Τσίπρας θα έχει το μεσημέρι συνάντηση με τοπικούς φορείς στο Αχλάδι, στον Δήμο Μαντουδίου -Λίμνης- Αγίας 'Αννας, ενώ στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει κεντρική ομιλία στη Χαλκίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Συγκέντρωση πυροσβεστών - Έκλεισε η Κηφισίας (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία: 4 περιστατικά κακοποίησης γυναικών μέσα σε λίγες ώρες

Κορονοϊός - Pfizer: Χάπι μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου