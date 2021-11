Ο Πάπας Φραγκίσκος σε Ελλάδα και Κύπρο

Κόσμος

Πότε θα βρεθεί στη χώρα μας και ποιες περιοχές έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί.

Ο πάπας Φραγκίσκος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην χώρα μας από τις 4 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, όπως είχε μεταδώσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τις περασμένες εβδομάδες. Από τις 2 μέχρι τις 4 του μηνός θα επισκεφθεί την Κύπρο.

Επιβεβαιώνεται, επίσης, οτι ο Φραγκίσκος θα επισκεφθεί τον προσφυγικό καταυλισμό στη Λέσβο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, η Καθολική Εκκλησία θα συνεχίσει να προσφέρει την ουσιαστική της βοήθεια, μέσω της κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου, για τη μεταφορά πάνω απο εκατό, συνολικά, μεταναστών και προσφύγων, με ανθρωπιστικό διάδρομο, απο την Λέσβο στην Ρώμη.

Πρόκειται για ουσιαστική συνέχεια της απόφασης του πάπα Φραγκίσκου, o οποίος, κατά την επίσκεψή του στην Μόρια, το 2016, είχε πάρει μαζί του, στο αεροσκάφος του που τον μετέφερε στην Ρώμη, 12 πρόσφυγες.

Υπενθυμίζεται οτι ο ποντίφικας αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη επίσκεψή του, πάντα για τις αρχές Δεκεμβρίου, στην Μάλτα, αλλά θέλησε να επισκεφθεί την χώρα μας και την Κύπρο.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν οτι κατά την συνομιλία τους σε τηλεδιάσκεψη, στις 2 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δενδιας και ο ομόλογός του της Αγίας Έδρας Πωλ Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ αναφέρθηκαν σε λεπτομέρειες της επίσκεψης του Φραγκίσκου στην χώρα μας.

Συμβολική φράση της επίσκεψης του πάπα στην Ελλάδα θα είναι «ας είμαστε ανοικτοί στις εκπλήξεις του Κυρίου».

Το λογότυπο της επίσκεψης του Φραγκίσκου στην Ελλάδα είναι μια βάρκα, που διασχίζει τα ταραγμένα νερά του πλανήτη μας, με τον Σταυρό του Ιησού ως κατάρτι και το 'Αγιο Πνεύμα που φέρει ούριο άνεμο.

