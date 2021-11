Life

Sarah Jessica Parker: Στο σφυρί η “διάσημη” φούστα της, για καλό σκοπό!(εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε δημοπρασία η tutu φούστα της Carrie Bradshaw

H iconic tutu φούστα της Carrie Bradshaw από το Sex and the City βγήκε στο… σφυρί για καλό σκοπό!

Βλέπεις, η ενδυματολόγος της σειράς, Patricia Field, δώρησε τρείς εμφανίσεις στην ετήσια δημοπρασία του Housing Work, συμπεριλαμβανομένης και της iconic tutu φούστας της διεθνούς φήμης ηθοποιού Sarah Jessica Parker, η οποία την φορούσε στα γυρίσματα της σειράς Sex and the City.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα (εικόνες)

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός: “Τριάρα” οι Ηπειρώτες

Εύβοια: Διαρρήκτες “ρήμαξαν” κυλικείο σχολείου (εικόνες)