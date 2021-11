Κοινωνία

Επεισόδια στην Κηφισίας στη συγκέντρωση των Πυροσβεστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπεσαν χημικά ενώ χρησιμοποιήθηκε και η Αύρα που εκτόξευσε νερό κατά των πυροσβεστών. Προσαγωγές από τους αστυνομικούς.

Επεισόδια ξέσπασαν έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επί της λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα σε πυροσβέστες και Αστυνομία.

Εχουν γίνει 5 προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν χημικά ενώ χρησιμοποιήθηκε και η Αύρα που εκτόξευσε νερό κατά των πυροσβεστών.

Νωρίτερα, η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του εμβολιαστικού κέντρου Προμηθέας έκλεισε, καθώς περίπου 800 πυροσβέστες πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας επί της Λεωφόρου Κηφισίας στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής αναφέρονται τα εξής:

«Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, σχετικά με την ένταση που δημιουργήθηκε σήμερα το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι, διευκρινίζει τα κατωτέρω: Την 10.00 ώρα σήμερα (Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021), με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν σταδιακά (1.000) περίπου άτομα, έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι.

Την 12.00 ώρα και ενώ (600) περίπου άτομα από τους συγκεντρωμένους είχαν αποχωρήσει, οι εναπομείναντες μετακινήθηκαν και κατέλαβαν το οδόστρωμα της Λ. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Ο Αστυνομικός Διαμεσολαβητής τους κάλεσε να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων και να μην διαταραχθεί η κοινωνικοοικονομική ζωή στην ευρύτερη περιοχή. Επιπρόσθετα για να μην παρεμποδισθεί η μετακίνηση των πολιτών-ασθενών στα παρακείμενα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ( Ιατρικό Κέντρο, Υγεία, Μητέρα, Ιασώ, Εμβολιαστικό Κέντρο Αμαρουσίου).

Οι συγκεντρωμένοι παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες (τουλάχιστον 10) μετακινήσεις στο οδόστρωμα της Λ. Κηφισίας με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος. Οι Αστυνομικές Δυνάμεις που είχαν τοποθετηθεί στο σημείο, προκειμένου να οριοθετήσουν την συγκέντρωση, με κατάλληλες κινήσεις, περιορισμένη χρήση δακρυγόνων και χρήση νερού από το Ειδικό Όχημα απώθησαν τους συγκεντρωμένους και αποκαταστάθηκε με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λ. Κηφισίας.

Από το σημείο προσήχθησαν 5 άτομα.

Προανακρίσεως επιλαμβάνεται η Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ για τα συμβάντα στην ανωτέρω συγκέντρωση, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «ο κ. Μητσοτάκης επιφύλασσε για τους πυροσβέστες, τους «ήρωες των πυρκαγιών» την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση που είχε και στους υγειονομικούς, τους «ήρωες της πανδημίας». Στην αρχή όταν τους χρειάζεται την ώρα της κρίσης τους χειροκροτεί στα μπαλκόνια, στη συνέχεια τους αφήνει στο έλεος χωρίς καμία στήριξη είτε οικονομική είτε σε έμψυχο δυναμικό. Και στο τέλος τους πνίγει και στα χημικά, αν τολμήσουν να διαμαρτυρηθούν».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στη συγκέντρωση των πυροσβεστών, χτύπησε αυτούς που όλο το καλοκαίρι, με αυτοθυσία, σβήνανε τις φωτιές, εργαζόμενοι με 6μηνες συμβάσεις και τους οποίους στα τέλη του Οκτώβρη απέλυσε, όπως κάνουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Κι όλα αυτά τη στιγμή που είναι πασίγνωστο ότι η πρόσληψη τους είναι άκρως απαραίτητη στο Πυροσβεστικό Σώμα. Γι’ αυτό και το αίτημα τους για μονιμοποίηση είναι δίκαιο. Αυτό το αίτημα, που έθεσε ξανά το ΚΚΕ μέσω τροπολογίας, απέρριψε μόλις πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση της ΝΔ στη Βουλή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα σιωπούσαν. Σήμερα, η κυβέρνηση προχώρησε ακόμα παραπέρα χτυπώντας την κινητοποίηση των πυροσβεστών. Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα τους και τους καλεί να βγάλουν τα συμπεράσματα τους για όλους εκείνους που, ενώ το καλοκαίρι υποκριτικά τους χτυπάνε την πλάτη, μόλις διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, τους αντιμετωπίζουν με καταστολή. Μόνο ο διαρκής μαζικός αγώνας, μαζί με το λαό, μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα τους και να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα για μονιμοποίηση».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «Τους ηρωικούς πυροσβέστες που έδωσαν τιτάνια μάχη απέναντι στις φωτιές, η κυβέρνηση σήμερα τους «φιλοδώρησε» με χημικά. Αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι απλώς «διχαστική» αλλά αποφάσισε να βάλει «φωτιά» σε όλη την ελληνική κοινωνία».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης σε σχόλιό του αναφέρει: «Η Κυβέρνηση σήμερα αφού έβρεχε με Αύρες -σαν αυτές που δεν έστειλε το καλοκαίρι για να σβήσει τις φωτιές στη χώρα- τους πυροσβέστες -που δεν προσέλαβε επίσης το καλοκαίρι και αρνείται να μονιμοποιήσει τώρα για να αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές-, τους επιτέθηκε βίαια με τα ΜΑΤ για να διαλύσει την ειρηνικότατη συγκέντρωσή τους. Σύμφωνα μάλιστα με καταγγελίες των ίδιων των εποχικών πυροσβεστών, αποτέλεσμα αυτής της βίαιης επίθεσης των ομάδων καταστολής του κ. Μητσοτάκη και του κ. Θεοδωρικάκου, ήταν ο ακρωτηριασμός του δαχτύλου ενός πυροσβέστη από κροτίδα των ΜΑΤ. Τόσο ξετσίπωτη, επικίνδυνη και κυνική είναι η Μητσοτάκης Α.Ε.»

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πάπας Φραγκίσκος σε Ελλάδα και Κύπρο

Ενδοοικογενειακή βία: 4 περιστατικά κακοποίησης γυναικών μέσα σε λίγες ώρες

Κορονοϊός - Pfizer: Χάπι μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου