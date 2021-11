Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με “καυτές” εξελίξεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική και σε επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 25

Ο Νικηφόρος θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Πέτρο, ενώ η Ασημίνα μαθαίνει για τη συνάντησή τους και το πρώην ζευγάρι θα συγκρουστεί. Η γνωριμία του Ακύλα με τον Μπάμπη θ’ αρχίσει πολύ στραβά. Θα καταφέρει ο Κυριάκος να εξομαλύνει την κατάσταση ή ο γιος του θα μπει εκ νέου στο στόχαστρο; Η κατ’ ιδίαν πρόβα της Δρόσως με τον Λευτέρη θα πάρει απρόσμενη τροπή, ενώ ο Ακύλας πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την έγκριση του αεροδρομίου, απ’ το καθεστώς. Το παρελθόν του Δούκα έρχεται ξανά στην επιφάνεια μέσα απ’ τα γράμματα του πατέρα του, ενώ μια συνάντησή του με την Αντιγόνη θα φέρει τα πάνω- κάτω. Ο Νικηφόρος θα έχει στο νυχτερινό του κέντρο μια ιδιαίτερη γνωριμία. Η Ζωή ενημερώνει τον Κωνσταντή πως ο Ακύλας έχει στοχοποιήσει τις αδελφές Σταμίρη, ενώ ο Λάμπρος θα βρεθεί μπροστά σε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.

Τρίτη 9 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 26

Η Ελένη βρίσκεται στην αγκαλιά του Λάμπρου, αλλά ο Ζάχος δείχνει τις αληθινές του προθέσεις απέναντί του. Η επίσκεψη του Πέτρου στο σπίτι της Ασημίνας δεν πηγαίνει όπως υπολογίζει, ενώ η Δρόσω σκέφτεται το φιλί της με τον Λευτέρη. Ο Δούκας είναι ταραγμένος από την εξομολόγηση της Αντιγόνης, ενώ τη Μυρσίνη την πνίγουν οι υποψίες. Η γιορτή για την υπογραφή των συμβολαίων κανονίζεται στο μαγαζί των Σεβαστών και ο Νικηφόρος έρχεται σε σύγκρουση με το Νώντα. Η Ελένη υποψιάζεται πως ο Ζάχος αμφιβάλλει για τον Λάμπρο, ενώ ο Προκόπης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη. Η Ασημίνα αναλαμβάνει τη θέση της κοσμικογράφου στην εφημερίδα και κάνει αισθητή την παρουσία της στην εκδήλωση της Νομαρχίας, ενώ η Δρόσω θα βρεθεί μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα.

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 27

Στη δεξίωση που πραγματοποιείται στο νυχτερινό κέντρο του Κωνσταντή και του Νικηφόρου, τα πράγματα κυλάνε ομαλά για τους προσκεκλημένους, όχι όμως για όλους. Η συνύπαρξη του Δούκα και της Μυρσίνης με την Ασημίνα και τα παιδιά τους θα φέρει τριγμούς. Ο Πέτρος γίνεται στόχος του Ακύλα, ενώ η αποκάλυψη ενός παράνομου δεσμού προμηνύει καινούρια προβλήματα. Μια ανίερη συμμαχία φαίνεται να γεννιέται κι ένας παλιός έρωτας σιγοβράζει ακόμα. Η Ελένη, αφού πληροφορείται τα δυσοίωνα νέα για τον Λάμπρο, επιδίδεται σ’ έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να τον γλυτώσει. Θα επισκεφθεί μια γυναίκα που θ’ αποδειχθεί η απόλυτη καταστροφή της.

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 28

Η Ελένη προκαλεί ανοιχτά τον Ακύλα και εκείνος φοβάται πως έμαθε την αλήθεια. Ο Λάμπρος δέχεται πρόταση για ν’ αποδράσει από το στρατόπεδο, ενώ ο Προκόπης παίρνει μια σημαντική απόφαση. Η Ζωή βρίσκεται στριμωγμένη καθώς ο Μελέτης ξέρει το μυστικό της. Ο Πέτρος, καταρρακωμένος, μαθαίνει την αλήθεια για τον αδελφό του και παραδέχεται στην Ελένη πως είναι μέλος της ΕΑΚ, όπως και η Ασημίνα. Η Μυρσίνη υποψιάζεται πως η Αντιγόνη πολιορκεί τον Δούκα. Ο Κωνσταντής προσπαθεί να προσεγγίσει τη Δρόσω, ενώ ο Νικηφόρος ζητά από τη Ρένα να βγουν ραντεβού. Ο γάμος της Ουρανίας και του Κυριάκου έχει τριγμούς εξαιτίας του δανείου για τον Σαραντόπουλο, ενώ η Σοφούλα δε νιώθει έτοιμη να βρεθεί ερωτικά με τον Άγγελο, οποίος νιώθει απόρριψη. Η Ελένη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα καθώς ο Σαράφης φέρνει άσχημα νέα…

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

«Άγριες Μέλισσες»: Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00

Ειδήσεις σήμερα:

Πουλούσε κλεμμένα ποδήλατα μέσω… αγγελίας!

Χειροπέδες σε δραπέτη - ισοβίτη για δολοφονίες

Μαρίλια Μεντόσα: Νεκρή σε αεροπορικό δυστύχημα η τραγουδίστρια (εικόνες)

Gallery