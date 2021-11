Κοινωνία

Επεισόδια στην Κηφισίας: Πυροσβέστης στο χειρουργείο

Έκλεισε προσωρινά η Κηφισίας. Επεισόδια αστυνομικών – πυροσβεστών. Τι ζητούν οι πυροσβέστες.

Ολοκληρώθηκε η ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που πραγματοποιήθηκε έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας στις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την πορεία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι διαδηλωτές με κεντρικά συνθήματα «Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ οι καταστροφές δεν είναι εποχικές», «στο πλάι σου πολίτη όταν μας χρειαστείς, ενίσχυση του Σώματος της Πυροσβεστικής» και «Εδώ και τώρα μονιμότητα» ζήτησαν την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και την άμεση αξιοποίηση των εποχικών τους συναδέλφων.

Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών ζήτησε να συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για να συζητήσουν για τα αιτήματά τους. Εξερχόμενα από το κτίριο τα μέλη της αντιπροσωπείας δήλωσαν ότι είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, όπου του παρέδωσαν το ψήφισμά τους. «Ο υφυπουργός μας είπε πώς θα μελετήσει το ψήφισμα, ωστόσο δεν μας έδωσε καμία απάντηση για τα αιτήματά μας», δήλωσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας.

Λίγο αργότερα οι διαδηλωτές έκλεισαν για λίγα λεπτά τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ωστόσο η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Μετά τη 1:00 μμ, ένταση σημειώθηκε έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας όταν η Αστυνομία έκανε χρήση χημικών και ρίψη νερού με τον «ΑΙΑΝΤΑ» για να απομακρύνει τους διαδηλωτές και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία επί της Λεωφόρου Κηφισίας, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές.

Έπειτα από επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με μέλη του πανελλήνιου σωματείου συμβασιούχων πυροσβεστών, ένας πυροσβέστης έχει τραυματιστεί στην παλάμη του χεριού του και αυτή τη στιγμή χειρουργείται.



«Λίγες μέρες μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου δυστυχώς αναγκαζόμαστε από την πολιτική μας ηγεσία να κατέβουμε στους δρόμους και να διαδηλώσουμε. Τα αιτήματα μας είναι τα εξής:

Άμεση πληρωμή των οφειλομένων υπόλοιπων αδειών

Θεσμοθέτηση της πληρωμής της υπερεργασίας

Άμεση πρόσληψη προσωπικού, 24.000 συναδέλφων

Άμεση αξιοποίηση των εποχικών συναδέλφων », δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, Νικόλαος, Λαυράνος.