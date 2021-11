Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ. για επεισόδια στην Κηφισίας: λίγοι πυροσβέστες έκλεισαν το δρόμο

Για παρεμπόδιση της κυκλοφορίας από ελάχιστα άτομα κάνει λόγο η Ελληνική Αστυνομία στην ανακοίνωσή της. Προσαγωγές πυροσβεστών.

Σε πέντε προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στη λεωφόρο Κηφισίας, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το μεσημέρι περίπου 600 άτομα είχαν αποχωρήσει, ενώ όσοι απέμειναν κατέλαβαν το οδόστρωμα της λεωφόρου Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΓΑΔΑ, ο αστυνομικός διαμεσολαβητής τους κάλεσε να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων και να μην διαταραχθεί η κοινωνικοοικονομική ζωή στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για να μην παρεμποδιστεί η μετακίνηση των πολιτών - ασθενών στα παρακείμενα νοσηλευτικά ιδρύματα (Ιατρικό Κέντρο, Υγεία, Μητέρα, Ιασώ και Εμβολιαστικό Κέντρο Αμαρουσίου).

Όπως επισημαίνει η ΓΑΔΑ, οι συγκεντρωμένοι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν και προχώρησαν σε αλλεπάλληλες -τουλάχιστον δέκα- μετακινήσεις στο οδόστρωμα της Κηφισίας, με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος. Οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν στο σημείο, προκειμένου να οριοθετήσουν την συγκέντρωση, με κατάλληλες κινήσεις, περιορισμένη χρήση δακρυγόνων και χρήση νερού από το ειδικό όχημα, απώθησαν τους συγκεντρωμένους και αποκαταστάθηκε με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ για τα όσα έγιναν στη συγκέντρωση, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

