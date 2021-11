Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η Μελίνα Λεφαντζή μπαίνει στην σειρά του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ποιον ρόλο θα ενσαρκώσει η Μελίνα Λεφαντζή στην καθημερινή σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, έρχεται στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» ένα νέο πρόσωπο, η Ρένα Μόρτζου, την οποία ενσαρκώνει η Μελίνα Λεφαντζή.

Ποια είναι η Ρένα Μόρτζου

Η Ρένα Μόρτζου είναι η μοναχοκόρη του Χαρίλαου Μόρτζου, ενός από τους μεγαλοεπενδυτές στο έργο του αεροδρομίου. Είναι μια θελκτική, μορφωμένη, μοντέρνα κοπέλα που θα γοητευτεί από τον Νικηφόρο, ο οποίος με τη σειρά του δε θα αργήσει να δείξει το ενδιαφέρον του στην προοπτική μιας νέας σχέσης, αφήνοντας πίσω του το παρελθόν και την Ασημίνα. Θα καταφέρει, όμως, να ξεπεράσει πραγματικά τον μεγάλο του έρωτά για την πρώην γυναίκα του;

