Κορονοϊός – ΕΣΥ: Ενίσχυση στη βόρεια Ελλάδα

Συνάντηση με τους διοικητές ΥΠΕ και των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας.

Στην περαιτέρω ενίσχυση του Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει στραφεί το υπουργείο Υγείας λόγω των πιέσεων που δέχεται εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων Covid χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα αλλαγής της φιλοσοφίας των μέτρων και επιβολής τοπικών ή γενικών lockdown. Τα παραπάνω ανέφερε στους δημοσιογράφους , λίγο πριν συναντηθεί με τους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ και των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκη,ς ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Παράλληλα, τόνισε, ότι δεν θα τεθεί επί τάπητος θέμα ανανέωσης του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όσους κάνουν τρίτη δόση του εμβολίου και πρόσθεσε ότι αν ληφθεί τέτοια απόφαση θα ληφθεί κεντρικά σε επίπεδο ΕΕ.

Αναφερόμενος στην κατάσταση η οποία επικρατεί στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα είπε: «Όπως και στη Λάρισα, στη Θεσσαλία έτσι και στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μία πίεση στο σύστημα παραπάνω. Το ενισχύουμε συνεχώς με γιατρούς. Έχουμε βγάλει και προκηρύξεις αλλά έχουμε και τα κίνητρα στους ιδιώτες γιατρούς . Παράλληλα είμαστε σε συνεννόηση με ιδιωτικές κλινικές και παίρνουμε κλίνες .Η αλήθεια είναι ότι θα πιεστεί το σύστημα . Από κει και πέρα όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το εμβόλιο είναι που μας προστατεύει από τη βαριά νόσηση κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Πρέπει να εμβολιάστουμε. Είναι ενθαρρυντικό ότι τις τελευταίες μέρες οι εμβολιασμοί κινούνται στις 25.000 την ημέρα για την πρώτη δόση του εμβολίου, που δείχνει ότι πλέον οι πολίτες έρχονται να εμβολιαστούν»

Παράλληλα, τόνισε, ότι σε συνεργασία με τους ΥΠΕάρχες και τους διοικητές των νοσοκομείων Θα βρεθούν όλες οι λύσεις προκειμένου να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το σύστημα και να έχουν όλοι οι πολίτες θεραπεία".

«Η βασική μας επιλογή είναι το ΕΣΥ επειδή ακριβώς πλέον υπάρχει το εμβόλιο, να εξυπηρετεί και όλους τους άλλους πολίτες που έχουν τα ίδια δικαιώματα σε θεραπείες. Από κει και πέρα προφανώς βάση της πίεσης του συστήματος θα υπάρξει και η ανάλογη προσαρμογή ώστε να υπηρετήσουμε και τους ασθενείς με Covid και τους ασθενείς non Covid. Συνεχώς κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται αναπτύσσονται κλίνες και απλές και εντατικής θεραπείας και είμαστε σε επιφυλακή Όλη η χώρα είναι μία υγειονομική περιφέρεια και οποιαδήποτε στήριξη θέλει η Βόρεια Ελλάδα ή η Θεσσαλία την έχουνε» πρόσθεσε ο κ . Πλεύρης. Παράλληλα, σημείωσε, ότι το Σύστημα Υγείας ενισχύεται είτε με επικουρικούς είτε με μεταφορές από Υγειονομικές Περιφέρειες, είτε με κίνητρα που δίνονται σε ιδιώτες γιατρούς και πρόσθεσε ότι εάν χρειαστεί θα υπάρξουν και επιτάξεις ιδιωτών παρότι αυτό δεν είναι επιθυμητό.

«Υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες ιατρών που είναι δύσκολη η εξεύρεση ειδικοτήτων . Ευελπιστώ ότι με τα κίνητρα που δώσαμε στους ιδιώτες θα ανταποκριθούν .Αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω μέτρα στους ιδιώτες γιατρούς, που δεν το θέλουμε αλλά αν χρειαστεί και δεν ανταποκριθούν θα προχωρήσουμε και σε επιτάξεις εργασίας. Είναι κάτι που δεν το επιθυμούμε αλλά βρίσκεται επάνω στο τραπέζι. Είμαστε συνολικά σε μία πλήρη συνεργασία και στην Αθήνα έχουμε κάνει σχεδιασμό που αφορά όλη την Ελλάδα .Τις κλίνες που χρειαζόμαστε θα τις λαμβάνουμε και θα εφαρμόζεται ένα μνημόνιο συνεργασίας. Άρα θεωρούμε ότι με τη βοήθεια και την αρωγή και του ιδιωτικού τομέα θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε. Συνεπώς εξαντλούμε όλα τα μέσα. Όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και για αυτόν το λόγο πέρα από την ενίσχυση του ,είναι πολύ σημαντικό να προστατευτούμε και εμείς οι ίδιοι με το εμβόλιο» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται να εφαρμοστούν νέα μέτρα εάν δεν αποδώσουν τα ληφθέντα είπε: « Η φιλοσοφία των μέτρων και το έχουμε πει και το είπε και ο πρωθυπουργός με ένα ξεκάθαρο τρόπο, είναι αυτή που είδατε και στα τελευταία μέτρα .Το 73% των συμπολιτών μας ,ενήλικοι που έχουν εμβολιαστεί , δεν θα δεχτούν περαιτέρω περιορισμούς. Οι περιορισμοί για την προστασία αφορούν τους ανεμβολίαστους και από κει και πέρα ευελπιστούμε ότι με την αύξηση του εμβολιασμού, τη στήριξη του συστήματος θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αν χρειαστούν άλλα μέτρα θα είναι πάλι στη φιλοσοφία που σας είπα. Θα είναι μέτρα που δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία. Η κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου συνεχίζεται, δεν υπάρχει θέμα τοπικών ή γενικών lockdown. Όσα μέτρα ληφθούν θα ναι μέτρα για να έχουν καλύτερη ιχνηλατήση και προστασία από χώρους που μπορεί να υπάρξει μετάδοση της νόσου, όχι όμως πιέσεις σε αυτούς που είχαν εμβολιαστεί».

Ερωτηθείς εάν προβλέπεται ανανέωση του πιστοποιητικού εμβολιασμού για όσους κάνουν τρίτη δόση απάντησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αλλαγή χωρίς να γίνει κεντρική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Τέτοια συζήτηση δεν έχει ανοίξει. Συζητάμε γενικότερα για την τρίτη δόση .Η τρίτη δόση φαίνεται τελικά ότι δεν είναι απλώς μία ενισχυτική δόση. Είναι μία πάρα πολύ σημαντική δόση. Άρα από κει και πέρα αν υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση, που δεν είναι επί τάπητος αυτή τη στιγμή ,πάλι θα είναι κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης .Συνεπώς όσοι είναι εμβολιασμένοι με τις δύο δόσεις είναι εμβολιασμένοι, έχουν το πιστοποιητικό. Όμως είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό οι συμπολίτες μας να πάνε για την τρίτη δόση, γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εμβολιασμένοι που νοσούν βαρύτερα κατά βάση είναι άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει και τον εμβολιαστικό κύκλο πέραν του εξαμήνου”.

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα εάν θα υπάρξει άνοιγμα της υποχρεωτικότητας και σε άλλους τομείς είπε: «Δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε άλλη υποχρεωτικότητα, όπως, γιατί θέλουμε να μαστε και απόλυτα ειλικρινείς , δεν εξετάζεται και θέμα σε αυτούς που έχει υπάρξει υποχρεωτικότητα ,στο υγειονομικό προσωπικό δηλαδή και στις ιδιαίτερες περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων να αλλάξει αυτό το καθεστώς όσο συντρέχουν οι όροι της πανδημίας» .

