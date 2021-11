Αθλητικά

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25αρας - Χρήστου: Ρεκόρ και χάλκινο μετάλλιο

Ο Απόστολος Χρήστου με νέο πανελλήνιο ρεκόρ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ ύπτιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25αρας του Καζάν.

Δεύτερο μετάλλιο μέσα σε περίπου 15 λεπτά πανηγύρισε η Ελλάδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Καζάν. Μετά το χρυσό του Ανδρέα Βαζαίου στα 200μ. μικτή ατομική, ο Απόστολος Χρήστου κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό των 100μ. ύπτιο με 49.87, βελτιώνοντας μάλιστα το πανελλήνιο ρεκόρ (49.98) που είχε σημειώσει στον χθεσινό (4/11) ημιτελικό.

Ο αθλητής του Πάνου Βελέντζα κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο μετάλλιό του σε μικρή πισίνα, μετά τα τρία επίσης χάλκινα που έχει κερδίσει στο ίδιο αγώνισμα, σε ισάριθμα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 50άρας πισίνας.

Νικητής του αγωνίσματος αναδείχθηκε το μεγάλο φαβορί, ο Ρώσος Κλιμέντ Κολεσνίκοφ (49.13), ο οποίος χρειάστηκε πάντως να δώσει μάχη με τον Ρουμάνο πρωταθλητή Ευρώπης στην 50άρα, Ρόμπερτ-Αντρέι Γκλίντα (49.31), για να διατηρήσει για τρίτη σερί διοργάνωση τον τίτλο.

Ο έτερος Ρώσος του τελικού, ο Πάβελ Σαμουσένκο, κυνήγησε ως το τέλος τον Χρήστου, αλλά τελικά αρκέστηκε στην τέταρτη θέση με 49.92.

