Παράξενα

Πολωνία: γάτος σώθηκε μετά από 10 ημέρες μαρτυρίου σε αγωγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γάτος είχε εγκλωβιστεί μέσα σε έναν αγωγό του δικτύου θέρμανσης της πόλης στις 24 Οκτωβρίου.

Η περιέργεια παραλίγο να σκοτώσει τη γάτα ... στην πόλη Ρζεζόφ της Πολωνίας, αφότου ένας γάτος πέρασε τουλάχιστον 10 ημέρες έχοντας παγιδευτεί μέσα σε σωλήνα, προτού διασωθεί.

Οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν ότι ένας γάτος είχε εγκλωβιστεί μέσα σε έναν αγωγό του δικτύου θέρμανσης της πόλης στις 24 Οκτωβρίου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP και την Τρίτη σώθηκε, χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών και των υπαλλήλων των εταιρειών θέρμανσης και ύδρευσης.

Ο Άρτουρ Γκέρναντ από το γραφείο του δημάρχου της πόλης είπε στο PAP ότι ο γάτος είχε παγιδευτεί μεταξύ του αγωγού θέρμανσης και της προστατευτικής εγκατάστασης που τον περιέβαλε.

«Την Τρίτη οι διασώστες κατάφεραν να λυγίσουν τα προστατευτικά, μεγαλώνοντας τον χώρο και χάρη σε αυτό ο γάτος μπόρεσε να βγει έξω», εξήγησε ο αξιωματούχος.

Μετά τη διάσωσή του, ο γάτος, που ονομάστηκε Ρούρεκ (στα πολωνικά σημαίνει σωλήνας), μεταφέρθηκε σε ένα φιλανθρωπικό κέντρο αρωγής ζώων, το Fundacja Felineus.

Ειδήσεις σήμερα:

Αδήλωτα τετραγωνικά: ανοίγει ξανά η πλατφόρμα το Σάββατο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25αρας - Χρήστου: Ρεκόρ και χάλκινο μετάλλιο

Βαρθολομαίος: Το εξιτήριο και το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη