Κόσμος

Δυτική Όχθη: νεκρός 13χρονος Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μοχάμεντ Ντάαντας, ηλικίας 13 ετών, τραυματίστηκε από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ στο χωριό Ντέιρ αλ Χατάμπ.

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια επεισοδίων, στο πλαίσιο μιας διαδήλωσης στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο Μοχάμεντ Ντάαντας, ηλικίας 13 ετών, τραυματίστηκε από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ στο χωριό Ντέιρ αλ Χατάμπ, κοντά στη Ναμπλούς, ανέφερε το υπουργείο στο Γαλλικό Πρακτορείο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με καρδιακή ανακοπή και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σε ερώτηση του AFP, ο ισραηλινός στρατός δεν θέλησε να σχολιάσει σχετικά.

Συγκεντρώσεις λαμβάνουν χώρα στη Δυτική Όχθη κάθε Παρασκευή με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για την επέκταση των ισραηλινών οικισμών, που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Στη Μπεϊτά, δύο Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που έριξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια μίας εκ των κινητοποιήσεων αυτών, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ειδήσεις σήμερα:

“Tiger King”: Ο Joe Exotic διαγνώστηκε με καρκίνο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25αρας - Χρήστου: Ρεκόρ και χάλκινο μετάλλιο

Πολωνία: γάτος σώθηκε μετά από 10 ημέρες μαρτυρίου σε αγωγό