Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παρούσα στην κεντρική Ασία

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα κατά την έναρξη των εργασιών του 1ου Οικονομικού Φόρουμ Ε.Ε. - Κεντρικής Ασίας.

Τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλλει, τόσο στο πλαίσιο της Ε.Ε. όσο και μέσω διμερών συνεργασιών, στον εκσυγχρονισμό του οικονομικού μοντέλου των χωρών της Κεντρικής Ασίας, μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε κατά την έναρξη των εργασιών του 1ου Οικονομικού Φόρουμ Ε.Ε. - Κεντρικής Ασίας, που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ.

Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, στις εργασίες παραβρέθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο οποίος μίλησε σε πάνελ για τη διαμόρφωση υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων στα πρότυπα που εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που η πανδημία της Covid 19 ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών σε πολλά επίπεδα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι σύγχρονες κοινωνίες και πολιτείες (πανδημία, κλιματική αλλαγή, διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της ενέργειας, διεθνείς συγκρούσεις κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία περαιτέρω ανάπτυξης και εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Κεντρικής Ασίας, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου, της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιοποίησης. «Είναι καθοριστικό να ενισχύσουμε βιώσιμες πολιτικές και να στηρίξουμε τη βιώσιμη συνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιοποίησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις και τις σχέσεις στον τομέα των επενδύσεων, ο πρωθυπουργός μίλησε για ανάγκη εμβάθυνσης των σχέσεων, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια και να διευκολυνθούν και διαφοροποιηθούν οι εμπορικές και επενδυτικές ροές.

