Πιτσιλής: Επόμενο βήμα η πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων

Τι είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ σε εκδήλωση του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας για το myDATA.

«Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA επιτυγχάνεται η απλοποίηση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων», επεσήμανε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με θέμα «Ο τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA και διαβίβαση των δεδομένων σε αυτήν».

Στόχος της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι η έγκυρη και έγκαιρη προετοιμασία και ενημέρωση των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, για την ένταξή τους στη νέα πλατφόρμα μέχρι το τέλος του έτους.

«Το MyDATA και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, είναι η πιο σημαντική και πιο επιδραστική ψηφιακή μεταρρύθμιση που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και αφορά τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο», επεσήμανε ο κ. Πιτσιλής, ενώ το επόμενο βήμα, είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων.

«Το επόμενο βήμα για τις επιχειρήσεις, είναι η οριστική απαλλαγή από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, η προσυμπλήρωση δηλώσεων μέσα από τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων και η διευκόλυνση των επιστροφών», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, ζητώντας από τους επιχειρηματίες να σπεύσουν να ενταχθούν, προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις έως το τέλος του έτους.

Στον χαιρετισμό του, ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΒΕΑ, Κώστας Δαμίγος, επεσήμανε ότι «η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να γίνει ευκαιρία για τη βελτίωση, την αυτοματοποίηση και την επιτάχυνση μιας σειράς διαδικασιών, που σχετίζονται με την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ μπορεί να μειώσει την πιθανότητα λαθών και παραλείψεων, αλλά και να βελτιώσει τον εσωτερικό έλεγχο. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων».

Με δήλωσή του, ο Β΄ αντιπρόεδρος Ευάγγελος Ρήνας, τόνισε ότι «το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, που είναι το πρώτο επιμελητήριο που έχει ψηφιοποιήσει πλήρως τις υπηρεσίες προς τα μέλη του, μεριμνά για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι και οι επαγγελματίες, ώστε να περάσουν με ασφάλεια, στη νέα ψηφιακή εποχή».

