Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 47 σημεία το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα σημεία σε όλη την επικράτεια όπου θα βρίσκονται και το Σάββατο τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ.

Σε 47 σημεία σε όλη την επικράτεια θα βρίσκονται και το Σάββατο τα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια δωρεάν rapid test.

Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας-Δημαρχείο Περιστερίου, 09:00-15:00 Δ. Μαραθώνα, Πλατεία Νέας Μάκρης, 09:00-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00. Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:00-20:30 Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δράμας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14.00 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Ηράκλειο, Κλειστό γήπεδο Αρκαλοχωρίου, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 08:00-10:00 Ηράκλειο, Άνω Πουλιά, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 09:30-10:30 Ηράκλειο, Ίνι, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 10:30-11:30 Ηράκλειο, Πάρτιρα, Δ. Μινώα Πεδιάδος, 11:30-12:30 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλα, αίθουσα Ν. Μάρτης, 09:00-15:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας( Πλατεία Ελευθερίας), 08:00-16:00 Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α, 08:30- 15:30 Κως, οδός υγείας, παιδική χαρά Πασανικολάκη, 07:30-15:00 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 9:00- 15:00 Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης 08:00-16:00 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο,8:00-15:30 Λάρισα, Μεσοχώρι 9:00-12:00 Λάρισα, Ελασσόνα ΚΑΠΗ 12:30-15:00 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 11:00 - 14:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου, Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:00-16:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα- Πρώην Νομαρχία: Αίθουσα “Αλέξ. Κουμουνδούρος”,08:30-15:30. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 09:30-13:30 Πάρος, Πλατεία Νάουσας, 09:00-14:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-15:30 Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Ροδόπη, Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνια, 09:00-14:00 Σάμος, Isobox Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, 10:00-13:00 Σύρος, ΚΑΠΗ, Μάννα, 10:00-14:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού 08:00-13:00 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας 08:00-12:00 Τρίκαλα, Πλατεία Φαρκαδόνας 08:00-10:00 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας-Χώρος Εκδοτηρίων, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου, Κεντρική Πλατεία, Δήμος Δομοκού, 09:00-11:00 Φθιώτιδα, Κεντρική Πλατεία Μώλου, Δήμος Καμένων Βούρλων, 12:15-14:30 Φθιώτιδα, Κεντρική Πλατεία Μακρακώμης, Δήμος Μακρακώμης, 10:00-14:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας,09.00-13.00 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 09:00-14:30

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Όλα τα μέτρα που ισχύουν από το Σάββατο

Επεισόδια - Πυροσβέστες: Έρευνα της ΕΛΑΣ για τους τραυματισμούς

Καιρός: ασθενείς τοπικές βροχές το Σάββατο