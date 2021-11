Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Νέα μέτρα: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε το Φύλλο σχετικά με τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό που τίθενται σε ισχύ από αύριο, Σάββατο 6 Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα.

Βάσει των νέων μέτρων, όλοι οι ανεμβολιάστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα προσέρχονται στη δουλειά τους με δύο τεστ την εβδομάδα, μοριακά ή rapid test.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα μέτρα θα έχουν ισχύ από τις 6 έως και τις 22 Νοεμβρίου.

Αυξημένοι αναμένεται να είναι και οι έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια σε όλη την επικράτεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Πένθος για τον 7 μηνών Μιχαήλ – Άγγελο

Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Έρχονται “Black Friday” και “Cyber Monday”

Δήμητρα Ιορδανίδου – Θεσσαλονίκη: ποδηλατοδρομία στη μνήμη της (εικόνες)