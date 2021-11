Κοινωνία

Λιβαδειά: άνδρας σκότωσε με φορτοεκφορτωτή τον αδερφό του

Οικογενειακή τραγωδία από λάθος! Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα ανάμεσα στα αδέλφια.

Οικογενειακή τραγωδία στη Λιβαδειά! Ένας 80χρονος χειριστής φορτοεκφορτωτή παρέσυρε και σκότωσε κατά λάθος τον 83χρονο αδερφό του, στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Ο θάνατος για τον ηλικιωμένο ήταν ακαριαίος και πιθανότατα οφείλεται στον αδέξιο χειρισμό του μηχανήματος από μέρους του 80χρονου.

Ο χειριστής υπέστη ισχυρό σοκ και σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Λιβαδειάς.

Τα αίτια του τραγικού περιστατικού διερευνά το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς.

Πηγή: tvstar.gr