Η Oσάκα επιστρέφει στο τένις

Την επιστροφή της στα γήπεδα του τένις προανήγγειλε η Ναόμι Οσάκα, το Νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ναόμι Οσάκα προανήγγειλε την επιστροφή της στις προπονήσεις, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών, στις οποίες στέκεται σε ένα γήπεδο τένις και κρατά μια ρακέτα.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης είχε κάνει ένα... διάλλειμα από το άθλημα, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική της υγεία μετά την σοκαριστική αποχώρησή της στον τρίτο γύρο στο US Open τον Σεπτέμβριο.

Η τέσσερις φορές θριαμβεύτρια σε Grand Slam βρισκόταν εκτός φόρμας από τότε που αποχώρησε από το Γαλλικό Όπεν τον Μάιο, μετά από μια διαμάχη με τους υπεύθυνους του τουρνουά για την απόφασή της να μποϊκοτάρει τις υποχρεωτικές συνεντεύξεις Τύπου, κάτι που όπως είπε είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική της ευεξία.

Μετά την ήττα της από την Καναδή Λέιλα Φερνάντες στο Flushing Meadows, η Οσάκα είχε δηλώσει ότι δεν ήξερε πότε θα έδινε τον επόμενο αγώνα της.

«Κάπως σκουριασμένη, αλλά νιώθω καλά που επιστρέφω», δημοσίευσε η 24χρονη στο Twitter μαζί με μια φωτογραφία της να χαμογελά και να ακουμπάει στο δίχτυ με τον εξοπλισμό προπόνησης.

«Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους για όλα τα ευγενικά μηνύματα, το εκτιμώ πραγματικά», πρόσθεσε.

