Κορονοϊός - Μπουρλά: συνομιλίες με 90 χώρες για το χάπι της Pfizer

Αποδείχθηκε ότι μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer Inc βρίσκεται σε συνομιλίες με 90 χώρες για συμβάσεις προμηθειών για το πειραματικό της χάπι για την Covid-19, το οποίο αποδείχθηκε ότι μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη ο πρόεδρος και γενικός της διευθυντής Άλμπερτ Μπουρλά.

Ο Μπουρλά, ο οποίος κάνει τις συνομιλίες, πρόσθεσε ότι η Pfizer αναμένει να τιμολογήσει το φάρμακό της, που ονομάζεται Paxlovid, κοντά στην τιμή που η ανταγωνιστική Merck & Co Inc όρισε για το υποψήφιο αντιιικό της φάρμακο κατά της Covid-19 που λαμβάνεται από το στόμα.

Η συμβατική τιμή για το χάπι της μολνοπιραβίρης της Merck κυμαίνεται στα 700 δολάρια για πενθήμερη θεραπευτική αγωγή.

Δεδομένων των όσων ανακοινώθηκαν, το χάπι της Pfizer κατά της Covid-19 μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη της πανδημίας, τονίζει το Bloomberg.

