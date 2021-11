Κοινωνία

Επεισόδια - Πυροσβέστες: Έρευνα της ΕΛΑΣ για τους τραυματισμούς

Στο πλαίσιο της διερεύνησης θα αναζητηθούν οι ακριβείς συνθήκες και για τους δύο τραυματισμούς.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε ότι έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση περιστατικών τραυματισμού πρώην συμβασιούχου πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης και φωτορεπόρτερ, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι.

Εν τω μεταξύ, χειρουργήθηκε στο χέρι ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε στην παλάμη από βομβίδα κρότου λάμψης, στην διάρκεια των επεισοδίων.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και την άμεση αξιοποίηση των εποχικών τους συναδέλφων. Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών ζήτησε να συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για να συζητήσουν για τα αιτήματά τους. Τα μέλη της αντιπροσωπείας δήλωσαν ότι είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά και του παρέδωσαν το ψήφισμά τους. «Ο υφυπουργός μας είπε πώς θα μελετήσει το ψήφισμα, ωστόσο δεν μας έδωσε καμία απάντηση για τα αιτήματά μας», δήλωσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας.

Λίγο αργότερα οι διαδηλωτές έκλεισαν για λίγα λεπτά τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ωστόσο η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Μετά τη 1:00 μμ, ένταση σημειώθηκε έξω από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας όταν η Αστυνομία έκανε χρήση χημικών και ρίψη νερού με τον «ΑΙΑΝΤΑ» για να απομακρύνει τους διαδηλωτές και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία επί της Λεωφόρου Κηφισίας, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές.

