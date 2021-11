Κόσμος

Μαρίλια Μεντόσα: Νεκρή σε αεροπορικό δυστύχημα η τραγουδίστρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην Βραζιλία για τον θάνατο της Μαρίλια Μεντόσα, μιας από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της χώρας.

Θρήνο προκάλεσε στην Βραζιλία ο θάνατος χθες σε αεροπορικό δυστύχημα της Μαρίλια Μεντόσα, μιας από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της χώρας.

Σταρ του «sertanejo», εκ των δημοφιλέστερων μουσικών ειδών της χώρας, η 26χρονη τραγουδίστρια έχασε τη ζωή της σε συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου-ταξί στην βραζιλιάνικη πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν επίσης ο παραγωγός της τραγουδίστριας, ο θείος της και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους, γνωστοποίησε ο ατζέντης της Μεντόσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πιθανή αιτία του δυστυχήματος ήταν η σύγκρουση του αεροσκάφους με μια κεραία.

Πολλές προσωπικότητες της Βραζιλίας αντέδρασαν με συγκίνηση στην είδηση του θανάτου της Μεντόσα, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 2014 και ήταν μια από τις πρώτες γυναίκες που καθιερώθηκαν στο «sertanejo», ένα μουσικό είδος παραδοσιακά ανδροκρατούμενο.

«Αρνούμαι να το πιστέψω, αρνούμαι», έγραψε στο twitter ο ποδοσφαιριστής Νεϊμάρ. «Κλαίω. Νομίζω ότι δεν μπορώ καν να το πιστέψω», έγραψε ο μουσικός Καετάνο Βελόσο.

Ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου μίλησε για «μία από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες της γενιάς της».

Εξαιρετικά δημοφιλής στη Βραζιλία, η Μεντόσα είχε 39 εκατομμύρια συνδρομητές στο Instagram και 22 εκατομμύρια στο κανάλι της στο YouTube.

Λίγο πριν το δυστύχημα, η ίδια ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που έδειχνε την επιβίβασή της στο αεροσκάφος και το γεύμα της μέσα στο αυτό, προαναγγέλλοντας «ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο παραστάσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομίχλη - “Sea Smoke”: προβλήματα και “μαγικές εικόνες”

Επεισόδια - Πυροσβέστες: Έρευνα της ΕΛΑΣ για τους τραυματισμούς

Κορονοϊός: Όλα τα μέτρα που ισχύουν από το Σάββατο