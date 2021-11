Κόσμος

Ισπανία: “Έστησαν” αναγκαστική προσγείωση για διακίνηση μεταναστών

Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, εξαιτίας επιβάτη που παραπονέθηκε ότι ένιωθε δυσφορία...



Το αεροδρόμιο Πάλμα ντε Μαγιόρκα, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ισπανίας στις Βαλεαρίδες Νήσους, αναγκάστηκε να κλείσει για σχεδόν τέσσερις ώρες χθες Παρασκευή, καθώς πολλοί επιβάτες ενός αεροπλάνου που πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας στον αεροδιάδρομο, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε μια πτήση μεταξύ Μαρόκου και Τουρκίας, άλλαξε πορεία στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όπου έκανε αναγκαστική προσγείωση, εξαιτίας ενός επιβάτη που παραπονέθηκε ότι ένιωθε δυσφορία, τόνισαν οι αστυνομικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά την αποβίβαση του υποτιθέμενου άρρωστου ταξιδιώτη, περίπου 20 επιβάτες βρήκαν την ευκαιρία και βγήκαν από το αεροσκάφος τρέχοντας στον αεροδιάδρομο. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ανέφεραν οι αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, οι ανακριτικές αρχές εκτιμούν ότι το συμβάν ήταν στημένο προκειμένου να εισέλθουν παράνομα στην Ισπανία.

Ο επιβάτης που παραπονέθηκε για δυσφορία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του και συνελήφθη από την αστυνομία για «βοήθεια σε παράνομη μετανάστευση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ένας από τους επιβάτες που συνόδευσαν στο νοσοκομείο εξαφανίστηκε επίσης, ανέφερε η El Pais, κάνοντας λόγο για επιπλέον πέντε συλλήψεις.

Ως αποτέλεσμα του συμβάντος, 13 αεροπλάνα με προορισμό το αεροδρόμιο Πάλμα ντε Μαγιόρκα άλλαξαν πορεία προς άλλα αεροδρόμια και 16 πτήσεις που ήταν έτοιμες προς αναχώρηση, καθυστέρησαν για ώρες να αναχωρήσουν, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά γύρω στα μεσάνυχτα το βράδυ της Παρασκευής μετά από περίπου τέσσερις ώρες αναστολής λειτουργίας του.

