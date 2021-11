Πολιτική

Βορίδης: υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους δεν θα υπάρξει

Τι λέει ο Υπ. Εσωτερικών στον ΑΝΤ1 για το αίτημα Τσίπρα να υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμούς και στους αστυνομικούς, το ΕΣΥ, τις προσλήψεις στο Δημόσιο και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε το 70% των φορέων για προσλήψεις στο Δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας της μιας αποχώρησης προς μια πρόσληψη, στο πλαίσιο της επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας», είπε στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι οι κενές θέσεις όσων συνταξιοδοτούνται καλύπτονται από νέες προσλήψεις.

Όπως σημείωσε, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Υπουργός Εσωτερικών, «γίνονται πάνω από 4000 προσλήψεις στην υγεία», ενώ ερωτηθείς για τις δηλώσεις Σκέρτσου που προκάλεσαν αντιδράσεις, είπε ότι «πρέπει να έχουμε το κατάλληλο, το λειτουργικό, το αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Πάντα έχουμε δύο διαστάσεις: τον σεβασμό των χρημάτων των φορολογούμενων και την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της χρήσης αυτών των χρημάτων. Σε αυτό νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μπει σε σωστό δρόμο η Δημόσιο Διοίκηση. Σε λίγο θα αρχίσει η συζήτηση για την αξιολόγηση, που είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Απαντώντας σε ερωτήματα για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων εν μέσω πανδημίας, ο κ. Βορίδης είπε ότι «ο εξορθολογισμός σε πάρα πολλά πράγματα, μετά από χρόνια, είναι απαραίτητος. Λένε για συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων και για αντιδράσεις. Λέμε πχ. για έναν δάσκαλο που θα διδάσκει πέντε παιδιά. Είναι δυνατόν αυτό; Από την άλλη λέμε για τμήματα με 25 ή 29 παιδιά. Δεν θεωρώ ότι ο συγχρωτισμός επιβαρύνεται σημαντικά αν πούμε ότι από τα 25 παιδιά θα πάμε στα 27. Δεν είναι σαν να πάμε από τα 15 παιδιά στα 27».

Για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε στον ΑΝΤ1, στρέφοντας πίσω τις βολές προς τον ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Τσίπρας, το αίτημα του για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού πχ. στους ένστολους, το συνοδεύει από την αναστολή της σύμβασης εργασίας όποιου δεν εμβολιαστεί; Σωστά; Το Λέω γιατί αυτά πάνε μαζί. Κάτι τέτοιο έχει γίνει μόνο για τους υγειονομικούς και όσους είναι σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι. Αποκλείεται να υπάρξει και για άλλους; Δεν το σκεφτόμαστε; Υπάρχει μια εξέλιξη κλιμακούμενη. Παίρνουμε μέτρα, προφανώς περισσότερα από τα απαιτούμενα, αλλά υπάρχει μια αναλογικότητα. Θα μπορούσαμε να πάμε αύριο και να πούμε ότι διευρύνεται η υποχρεωτικότητα σε κάποιους κλάδους; Αυτό είναι κάτι που είναι ανοιχτό».

Διευκρίνισε πως «όμως, δεν θα υπάρξει μια γενική υποχρεωτικότητα για τον εμβολιασμό σε όλους τους εργαζόμενους, διότι αυτό ως μέτρο θα είναι δυσανάλογο».

Για την Εκκλησία, ο Υπ. Εσωτερικών είπε ότι διακρίνει την βούληση του Αρχιεπισκόπου να υπάρξει έλεγχος για την είσοδο των πιστών στις εκκλησίες.

Τέλος, ερωτηθείς για το πολιτικό σκηνικό και τις τυχόν μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Βορίδης είπε ότι «όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιδίωξη της αυτοδυναμίας από τις πρώτες εκλογές. Αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, εκεί είναι δεδομένη η ευρεία νίκη, με αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας».

