Κορονοϊός - Καφούνης: καμία ευθύνη στα μαγαζιά για πελάτες χωρίς πιστοποιητικά

Έντονες αντιδράσεις από καταστήματα εστίασης και εμπορικά μαγαζιά για τα νέα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ. Τι ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Ποιοι μιλούν για τραγέλαφο και μέτρα εκτός λογικής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, για τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα για το λιανεμπόριο και την εστίαση, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού, ο Γιάννης Δαβερώνης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατόρων και συναφών επαγγελμάτων είπε ότι ήδη προκαλούνται προβλήματα μεταξύ εργαζόμενων και πελατών που αρνούνται τον έλεγχο και διαφωνούν με το νέο πλαίσιο, τονίζοντας ακόμη ότι «ασφαλώς και θα πέσει η δουλειά. Ο κόσμος σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ πάει για να διασκεδάσει. Τώρα όποιος πάει θα πάει με έναν προβληματισμό αν θα μπει, αν θα τον δεχθούν».

Μάλιστα, ο κ. Δαβερώνης είπε ότι θα έπρεπε να διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς, αναφέροντας «θα μπορούσαμε να λειτουργήσαμε στους εσωτερικούς χώρους μόνο για εμβολιασμένους και στους εξωτερικούς χώρους όπως λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα», υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι στα όρια της λογικής τα νέα μέτρα, ξεφεύγουμε και πάμε σε τραγέλαφο»

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ, είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ότι «είμαστε μπροστά σε μια αδικία, καθώς το λιανεμπόριο έχει επιδείξει πιστή τήρηση των μέτρων και δεν έχει συμβάλλει στην διασπορά του κορονοϊού. Δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού».

Εξήγησε ότι «σε κατάστημα με έναν εργαζόμενο, όπως είναι η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων, αυτός θα πρέπει να κάνει έλεγχο, να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή και παράλληλα να πρέπει να ελέγξει δεύτερο καταναλωτή που θα μπει στο κατάστημα και αν δεν προλάβει και γίνει έλεγχος από τις Αρχές, θα επιβληθεί πρόστιμο που είναι πολύ βαρύ, είναι 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και σφράγισμα του καταστήματος».

«Πρόταση μας η ευθύνη να φύγει από το κατάστημα και να αφορά αποκλειστικά τον πελάτη η ευθύνη για το εάν είναι εμβολιασμένος, αν έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή αν έχει κάνει το rapid test. Η ευθύνη θα πρέπει να βαρύνει τον καταναλωτή. Δεν μπορεί να γίνουμε εμείς και αστυνομικοί και δεν μπορεί να επιβάλλονται τέτοιες ποινές σε εμπορικά καταστήματα με έναν εργαζόμενο», είπε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Κατέληξε μάλιστα τονίζοντας ότι «οποιοδήποτε μέτρο δεν μπορεί να γίνεται με διαχωρισμό του λιανεμπορίου, μου φαίνεται αδιανόητο κάποιος να μπορεί να προμηθευθεί τρόφιμα χωρίς να έχει κάνει rapid test».

