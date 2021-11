Κοινωνία

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Τιμόθεος: ελεύθερη είσοδος στους ναούς για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Κεραυνοί» κατά Ιεραρχών που απειλούν με αργία τους ανεμβολίαστους ιερείς. Τι διευκρίνισε για την εγκύκλιο της Εκκλησίας, τα rapid test στους ανεμβολίαστους και τα νέα μέτρα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό, τα rapid test και την Εκκλησία μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, Τιμόθεος, ο οποίος είναι και ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

Κληθείς να αποσαφηνίσει τι θα ισχύσει για την είσοδο στους ναούς από σήμερα, σε συνέχεια και της εγκυκλίου που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος είπε ότι δεν τίθεται θέμα υποχρέωσης για rapid test από ανεμβολίαστους πιστούς, λέγοντας χαρακτηριστικά «Η εγκύκλιος δεν λέει τέτοια πράγματα. Ο Αρχιεπίσκοπος και οι άλλοι Ιεράρχες, η Εγκύκλιος που απεστάλη από την Ιερά Σύνοδο κάνει έκκληση, προτρέπει και παρακαλεί και τους ιερείς και τους χριστιανούς μας να κάνουν το εμβόλιο. Κάποιοι άνθρωποι για λόγους δικούς τους, προσωπικούς συνειδησιακούς ή για ιατρικούς λόγους δεν κάνουν το εμβόλιο. Αυτοί πρέπει να κάνουν διαγνωστικούς ελέγχους για να μπουν σε άλλους χώρους. Είπαμε εμείς, προτρεπτικά και παρακλητικά, όχι υποχρεωτικά, να κάνουν και για την είσοδο τους στον ναό, για να προστατευθούν και οι άλλοι πιστοί».

«Ιερείς, ψάλτες, νεωκόροι και μέλη εκκλησιαστικών συμβουλίων είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δύο φορές εβδομαδιαίως τα διαγωνστικά τεστ για τον κορονοϊό, με την νέα ΚΥΑ. Αυτό το ελέγχουμε για τους ιερείς μας. Κάποιοι ιερείς που ειναι "μόνοι" τους, ειναι στην άκρη. Είμαστε υποχρεωμένοι να το προσέξουμε αυτό και έτσι κάνουμε», είπε ο κ. Τιμόθεος.

Λάβρος ήταν για Μητροπολίτες που απειλούν να θέσουν σε αργία ανεμβολίαστους ιερείς, όπως ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «για το θέμα της αργίας ή της διακοπής του μισθού, αυτά δεν γίνονται έτσι. Περνάνε μέσα από διαδικασίες. Είναι δικές τους απόψεις των μητροπολιτών που κάνουν λόγο για αργία. Δεν μπορούν να το κάνουν, δεν τους καλύπτουν οι ιεροί κανόνες και οι νόμοι. Δεν μπορεί κανείς να πει σήμερα “σου βάζω αργία”. Γιατί “σου βάζω αργία”; Δεν πάει έτσι, υπάρχουν κανόνες. Πρέπει να γίνουν ανακριτικές πράξεις και να υπάρξουν αποφάσεις».

Προσέθεσε μάλιστα πως «ο Σεβασμιότατος Μυτιλήνης προσπαθεί να συμμαζέψει και να περισώσει το θέμα που έγινε μέσα στην Μητρόπολη του και καλώς κάνει», αναφερόμενος και στα κρούσματα στην Μονή του Αγίου Ραφαήλ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου ήταν κατηγορηματικός ότι «έξω από τους ιερούς ναούς δεν θα υπάρχει έλεγχος, δεν θα υπάρχει κάποιος που θα λέει εσύ μπορείς να μπεις και εσύ δεν μπορείς. Είναι προτροπή και παράκληση οι πιστοί να ακολουθούν τα υγειονομικά μέτρα για να περισωθούμε».

Σε ότι αφορά την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και αν αυτή έγινε κατόπιν πιέσεως και επαφών με το Μαξίμου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος είπε «η απόφαση πάρθηκε και η επικοινωνία έγινε και όλα τα μέτρα τα οποία η Εκκλησία προσπαθεί να εφαρμόσει, κάτω από το πνεύμα των κανόνων και των παραδόσεων της, λαμβάνονται καθ΄ υπόδειξη των ιατρών και των ειδικών».





Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους δεν θα υπάρξει

Τράβις Σκοτ - Φεστιβάλ: Νεκροί θεατές που ποδοπατήθηκαν (εικόνες)

Τροχαίο: διαμελίστηκε οδηγός μηχανής